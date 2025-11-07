Günstigeres EVM-Gas: Kunden sparen 2026 rund 10 Prozent

Vieles wurde zuletzt teurer, doch nicht alles. Die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) hat nun angekündigt, die Gaspreise deutlich senken zu wollen. Und auch in Sachen Strom scheint Entlastung für viele Verbraucher in Sicht zu ein.
Lesezeit 1 Minute
Gute Nachrichten für Strom- und Gaskunden in der Region gibt es von der Energieversorgung Mittelrhein (EVM). Der Energieversorger hat angekündigt, die Gaspreise zum 1. Januar 2026 zu senken. „Insgesamt sinken die Kosten für rund 100.000 Kunden“, heißt es in einer Mitteilung.