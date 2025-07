„Zwei Zimmer, Küche, Bad, Balkon, Wohnberechtigungsschein erforderlich“: Viele suchen dringend eine solche Wohnung, vor allem eine günstige – aber beim letzten Halbsatz müssen sie aufgeben. Einen Wohnberechtigungsschein haben nur wenige. Dabei könnten es sehr viel mehr sein, sagt Yvonne Höfer von der Stadt. Denn viele Menschen schätzen die Situation falsch ein. Die wichtigsten Infos.

i Yvonne Höfer ist zuständig für die Beantragung von Wohnberechtigungsscheinen und unterstützt Menschen darin, den Antrag zu stellen. Doris Schneider

1 Was ist das überhaupt, ein Wohnberechtigungsschein? Die Bescheinigung ermöglicht es Menschen, sich für eine mietpreisgebundene Wohnung zu bewerben. Das sind die Wohnungen, die landläufig als „Sozialwohnungen“ bezeichnet werden. Sie wurden mit bestimmten Fördergeldern mitfinanziert und sind deshalb auf eine bestimmte Zahl von Jahren mietpreisgebunden.

2 Können nur Menschen den Wohnberechtigungsschein beantragen, die von Bürgergeld oder anderen Sozialleistungen leben? Nein, das denken viele, sagt Yvonne Höfer. Aber tatsächlich sind es auch viele andere Gruppen, die ein so niedriges Einkommen haben, dass sie berechtigt wären. Gerade Alleinerziehende können es oft in Anspruch nehmen, da viele nicht Vollzeit arbeiten (können). Oder jemand, der in Ausbildung oder im Studium ist, fällt unter die Einkommensgrenze. Oder jemand, der in einem der Berufe arbeitet, in denen man nach wie vor nicht viel verdient. Man kann im Übrigen nicht nur einmal den Antrag stellen, also selbst, wenn man aktuell abgelehnt würde, könnte man ihn neu stellen, wenn sich an der finanziellen Situation etwas ändert.

3 Wie hoch sind die Mieten für die preisgebundenen Wohnungen? Es gibt verschiedene Kategorien von Förderungen – für die günstigeren sind in Koblenz dann etwa 7 Euro Miete pro Quadratmeter fällig, für die etwas teureren 8,10 Euro. Das macht also beispielsweise bei einer 50-Quadratmeter-Wohnung für eine Einzelperson 350 beziehungsweise 405 Euro Kaltmiete.

i Ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Karthause in Koblenz: In vielen Stadtteilen gibt es Wohnungen, die man mit einem Berechtigungsschein mieten kann. Sascha Ditscher (Archiv). Sascha Ditscher

4 Kann man ganz klar sagen, wie hoch die Einkommensgrenzen sind? Natürlich gibt es Tabellen mit Eurobeträgen, aber die Situation ist zusätzlich oft so individuell, dass man es ruhig versuchen sollte, wenn man denkt, dass man eventuell einen Anspruch hätte, sagt Höfer. Dazu kommt, dass es unterschiedliche Einkommensgrenzen für unterschiedlich preisgebundene Wohnungen gibt.

5Beispiele für Einkommensgrenzen: Die Grenzen variieren stark nach Zahl der Personen. Und es sind nur Richtwerte, da jede Situation individuell betrachtet wird. Laut Tabelle kann eine alleinstehende Person ein Netto-Jahreseinkommen von 18.500 Euro (Brutto 27.650) haben, eine alleinerziehende Frau oder ein alleinerziehender Mann ein Jahreseinkommen von 27.700 (netto) oder 40.800 (brutto), zwei Erwachsene und zwei Kinder sind mit einem Einkommen von 41.300 (netto) oder 60.200 Euro (brutto) berechtigt und so weiter.

Bei den etwas höherpreisigen Varianten der Wohnungen, die dann für eine Miete von 8,10 Euro pro Quadratmeter vermietet werden dürfen, sind die Grenzen um einiges höher: 29.600 netto für eine Einzelperson, 44.300 netto für eine oder einen Alleinerziehenden und 66.080 netto für zwei Erwachsene und zwei Kinder.

i Wichtige Infos findet man schon online. Doris Schneider

6Kann ich jede Wohnung mieten, wenn ich einen Berechtigungsschein habe? Nein, auch die Größe muss passen, auch dazu gibt es Tabellen. Aber eins ist wichtig: Man muss nicht aus der Wohnung ausziehen, wenn beispielsweise ein Kind auszieht, dabei gibt es Bestandschutz, um soziale Härten zu vermeiden. „Wenn jemand 30 Jahre in einem Stadtteil wohnt, dann will man ihn nicht zwingen, sich etwas anderes zu suchen – das er vielleicht auch gar nicht findet“, sagt Yvonne Höfer.

7Wo wird Menschen, die den Antrag stellen wollen, geholfen? Im Büro im „Baurathaus“ in Bahnhofsnähe finden die Menschen ganz praktische Hilfe. Sie werden gebeten, online einen Beratungstermin zu vereinbaren und bestimmte Unterlagen mitzubringen, dann geht es schon los: Yvonne Höfer und ihr Kollege gehen gemeinsam mit den Hilfesuchenden den Fragebogen durch, erklären, warum was wichtig ist, und helfen beim Ausfüllen. „Wir wissen, dass es vielen Menschen schwerfällt, die Behördensprache zu verstehen, lange nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund“, sagt Höfer. Ihr ist wichtig, dass niemand an dieser Hürde scheitert, sondern die Hilfe bekommt, die er benötigt.

8 Wie viele mietpreisgebundene Wohnungen gibt es derzeit in Koblenz? Im Moment sind in der Liste etwa 700, im Übrigen ist eigentlich in jedem Stadtteil etwas dabei. Viele Mietpreisbindungen laufen aber in Kürze aus, weil die meisten Wohnungen in den 80er- und 90er-Jahren gebaut wurden. Jetzt allerdings sind mit großen Wohngebieten wie dem Rosenquartier Lützel (in Bau) und dem Moselbogen Rauental und der Fritschkaserne auf der Niederberger Höhe (in Planung) wieder Wohnungen in Aussicht. Denn bei diesen Gebieten sind die Bauherrn laut Beschluss des Stadtrats verpflichtet, eine Quote von 20 beziehungsweise 30 Prozent mietpreisgebundenen Wohnraum anzubieten.