Karneval in Koblenz Gülser Seemöwen feiern völlig losgelöst Winfried Scholz 25.01.2026, 18:30 Uhr

i Außer Rand und Band trugen die Seemöwen den Koblenzer OB über die Bühne. Winfried Scholz

Oberbürgermeister David Langner hebt ab, Sonja Knorr träumt vom Glamour des Bürgermeisteramts, und die Tanzgruppen zeigen, dass Top-Choreografien keine Frage des Alters sind. Auf der Prunksitzung der Gülser Seemöwen waren alle außer Rand und Band.

Das Kandidatenrennen für das Koblenzer Bürgermeisteramt ist wieder offen? Die Koblenzer CDU hat zwar am Samstagvormittag Dagmar Kranz nominiert als Nachfolgerin für Ulrike Mohrs, doch keine zwölf Stunden später warf eine neue Bewerberin den Hut in den Ring: Auf der Sitzung der Gülser Seemöwen erklärte Sonja Knorr, gekleidet in Abendkleid und Regenbogen-Socken, in der Bütt: „Ich habe die besten Referenzen als First Lady von Koblenz.







