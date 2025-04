Gülser Schulkinder bekommen Spaß am Sport geschenkt

Bewegung und Sport tun bekanntlich gut. Wie schafft man es, dass Grundschüler langfristig sportlich und aktiv bleiben? In Güls bekommen sie jetzt Spaß am Sport geschenkt.

Die Begeisterung der Kinder zeigte es deutlich: Mit der Übergabe der Mein-Sport-Box in der Grundschule Güls trafen die Organisatoren des Projekts ins Schwarze. Hinter dem spielerischen Ansatz steht ein ernstes Anliegen: Wie begeistert man Kinder langfristig, sportlich aktiv zu sein und zu bleiben?

Mark Pfeiffer, Projektleiter von Mein Sport, erklärte in Güls die Idee. Ziel ist es, die Kinder über das Kennenlernen vieler Sportarten und Bewegungsformen darin zu unterstützen, ihre Talente im Sport zu entdecken. Sie sollen motiviert werden, eine zu ihnen passende sportliche Betätigung aufzunehmen. Erreicht werden soll ein langfristig aktiver Lebensstil, im Leistungssport oder in anderen Sportfeldern, sagte Pfeiffer: „Wir setzen da auf das Ausprobieren und Entdecken neuer Möglichkeiten.”

Jede Woche eine andere Sportart kennenlernen

Bei Klara (8) und Mila (9) stoßen diese Gedanken auf offene Ohren. Mila liebt das Turnen und die Möglichkeit, in dem Projekt jede Woche eine andere Sportart kennenzulernen. Und Klara hat schon Erfahrungen in anderen Projekten gemacht: „Ich war mal in einer Sport-AG, aber da ging es immer nur um Ballspiele.“ Mittlerweile hat sie das Turnen für sich entdeckt.

„Klar, bei vielen Dritt- und Viertklässlern steht Fußball ganz hoch im Kurs”, weiß Michael Desch vom Innenministerium, „aber nicht jeder kann ein Joshua Kimmich werden.” Vielleicht habe auch noch nicht jedes Kind seine Lieblingssportart entdeckt, in der später mal tolle Leistungen möglich sind.

„Es ist dafür gesorgt, dass diese Stunden wirklich regelmäßig stattfinden.”

Schulleiter Peter Degen

Schulleiter Peter Degen überzeugte nicht zuletzt die Verlässlichkeit des Projekts: „Es ist dafür gesorgt, dass diese Stunden wirklich regelmäßig stattfinden.” Er hat beobachtet, dass auch eher wenig sportbegeisterte Kinder den Spaß der Bewegung neu entdecken.

Das Projekt „Mein Sport – probieren, trainieren ein Leben lang“ wurde vom Landessportbund Rheinland-Pfalz in Kooperation mit dem Bildungs- und dem Ministerium des Inneren und für Sport ins Leben gerufen. Die Basis des Projekts bildete die 2019 vom Innenministerium beauftragte Expertise zu aktuellen Konzepten der Talentförderung und -entwicklung.

Die Mein-Sport-Box hat einen Wert von 500 Euro

Unter der wissenschaftlichen Leitung von Professor Mark Pfeiffer und in Zusammenarbeit mit Professor Tim Bindel, beide vom Institut für Sportwissenschaft der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, ist das Projekt im Januar 2020 in der Region Rheinhessen gestartet.

Inzwischen ist Mein Sport über Rheinhessen hinaus auf die Standorte Koblenz und Kaiserslautern ausgeweitet worden. Die Mein-Sport-Box hat einen Wert von 500 Euro, enthält auch Materialien, die im klassischen Schulsport nicht immer vorhanden sind, darunter American-Football-Bälle und Material für Spikeball.

Das Projekt richtet sich an Kinder der dritten und vierten Klassen und wird in Kooperation mit Grundschulen mit Ganztagskonzept durchgeführt. Im aktuellen Schuljahr sind sieben Grundschulen in Mainz, Koblenz und Kaiserslautern beteiligt.