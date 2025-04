2025 ist ein besonderes Jahr in Güls – und das macht auch das Blütenfest besonders. Die Vorfreude auf den ersten Festumzug seit sieben Jahren ist riesig, auch wenn er deutlich kürzer ausfallen wird als sonst. Worauf sich Besucher freuen können.

Um den Stamm der großen Kirsche am Brunnen in der Planstraße in Güls ist alles rosa-weiß. Der Baum verliert langsam aber sicher seinen Blütenschmuck – und das schon wenige Tage vor dem Auftakt des Blütenfests am 30. April.

„Beim Blütenfest wurde traditionell eigentlich immer die Kirschblüte gefeiert“, sagt Christoph Müller von den Heimatfreunden Güls beim Treffen unter der Kirsche auf der Planstraße. Doch auch, wenn die mittlerweile meist früher ihre Pracht zeigt: Das Blütenfest bleibt rund um den 1. Mai einer der Höhepunkte in dem Moselstadtteil. In diesem Jahr ist die Vorfreude besonders groß, denn zum ersten Mal seit sieben Jahren wird es einen Festumzug geben.

i Christoph Müller ist Vorsitzender der Heimatfreunde in Güls, die das Blütenfest jedes Jahr organisieren. Matthias Kolk

Festumzug zeigt das historische Güls

Der steht am Sonntag, 4. Mai, um 14.30 Uhr ganz im Zeichen der langen Geschichte des 1970 eingemeindeten Moselortes, und zwar aus einem bestimmten Grund: Das ganze Jahr über feiert Güls sein 1250-jähriges Bestehen. „Wir wollen bei dem Festumzug das historische Güls zeigen“, sagt Müller stolz, weil er weiß, wie viele Vereine und Institutionen sich akribisch vorbereitet haben.

Zum Beispiel werden sich die Kinder der Grundschule und der Kita als Kirschen und Kirschpflücker verkleiden – Mitte des 20. Jahrhunderts war Güls einer der größten Umschlagplätze für Kirschen in Europa. Die Winzer, zu denen auch Christoph Müller gehört, werfen sich in die Schale ihrer Vorfahren. Eine andere Gruppe geht als Fischer von der Mosel.

Dass es nach 2018 keinen Umzug mehr gegeben hat, der eigentlich alle zwei Jahre stattfindet, hat mehrere Gründe. „Erst kam Corona, danach wurden die Auflagen so hoch, dass wir sie nicht erfüllen konnten oder wollten“, sagt Müller. Zum Jubiläum in diesem Jahr wollte man trotz Auflagen auf keinen Fall auf den Festumzug verzichten. „Wir haben da zusammen mit der Stadt eine Lösung gefunden, die für alle in Ordnung ist.“

i Am Ortseingang von Güls macht ein Banner auf die Feierlichkeiten aufmerksam. Matthias Kolk

Das Sicherheitskonzept sieht während des Blütenfests unter anderem eine dauerhafte Sperrung auf der Poppenstraße in Richtung Festplatz vor. Die Einmündungen an der Teichstraße und an der Stauseestraße werden dagegen durch mobile Sperren gesichert und können außerhalb der Festzeiten geöffnet werden.

Erfahrungsgemäß ist die Planstraße beim Blütenfest komplett voll mit Menschen. Um das Treiben etwas zu entzerren, wird es in diesem Jahr vier statt drei Weinstände geben, sagt Müller. Gleich bleiben die Majestäten in Güls: Weinkönigin Josephine Weber und Prinzessin Julia Nell nehmen in ihrem zweiten Amtsjahr einen besonderen Platz beim Festumzug ein.

Der Umzug wird deutlich kürzer ausfallen als sonst. Das hat nichts mit der langen Pause zu tun, sondern mit der Bundesstraße 49 auf der anderen Moselseite. Weil die derzeit voll gesperrt ist, haben die Heimatfreunde keine Erlaubnis bekommen, die B416 für den Festumzug zu sperren. Die große Schleife über die Bundesstraße und In der Laach fällt daher weg. Stattdessen biegt der Zug von der Teichstraße aus in die Neustraße ab. Der kürzere Weg ist für Christoph Müller und seine Heimatfreunde aber nur ein kleiner Wermutstropfen. Die Freude über den ersten Umzug seit Jahren – und dann noch im Zeichen des Dorfjubiläums – überwiegt, und wird am Blütenfest bestimmt mit einem Glas Wein der Blütenfestwinzer gefeiert.

Das Programm des Blütenfests 2025

Mittwoch, 30. April:

19.30 Uhr: Offizielle Eröffnung mit Oberbürgermeister David Langner, im Anschluss „Tanz in den Mai“ mit der Band Zlosh (Weinstände ab 19 Uhr geöffnet)

Donnerstag, 1. Mai:

11 Uhr: Platzkonzert mit der Musikalischen Spielgemeinschaft Güls/Lay

15 Uhr: Aufstellen des Maibaums

17 Uhr: Unterhaltung rund um die Weinstände mit Musik von Schängel Gugge

19 Uhr: Auftakt zu den Jubiläumsmomenten 1250 Jahre Güls mit der Band Die Donnerloch Boyz

Freitag, 2. Mai:

19 Uhr: Die Weinstände sind geöffnet, Musik von Sixbit

Samstag, 3. Mai:

19 Uhr: Die Weinstände sind geöffnet, Musik von Hotspot

Sonntag, 4. Mai: