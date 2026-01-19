Casting für Basketballturnier Grundschule Weißenthurm: Große Korbjagd ist eröffnet Eva Hornauer 19.01.2026, 07:00 Uhr

i Wer schafft es in die Basketball-Schulmannschaft? Diese Frage wurde kürzlich an der Grundschule Weißenthurm beantwortet. Rund 50 Kinder haben sich dafür einem offenen Casting in der Schulturnhalle gestellt. Mirco Klein

Die Titelsammlung der Grundschule Weißenthurm ist groß. Auch 2026 will man hier wieder sportliche Erfolge feiern. Los geht es mit der Kreismeisterschaft im Basketball Ende Januar – dafür hat Rektor Thomas Stein auch schon seine Mannschaft ausgesucht.

Das neue Jahr hat erst begonnen, schon steht in den rheinland-pfälzischen Schulen die Vergabe der Halbjahreszeugnisse an. Einige Schülerinnen und Schüler der Grundschule Weißenthurm sind an einem Donnerstag, Mitte Januar, aber nicht wegen der Noten im Zeugnis aufgeregt, nein, sie packt der Ehrgeiz: Wer schafft es in die Basketball-Schulmannschaft?







