Fenster schon rausgefallen
Grundschule Vallendar: Das sagt Rektor zur Sanierung
Nachdem die Generalsanierung der Karl-d‘Ester-Grundschule in Vallendar im vergangenen Jahr aufgrund einer fehlenden Förderzusage verschoben werden musste, geht die Stadt das Problem nun an.
Eva Hornauer

Veraltete Fenster, fehlende Dämmung und laute Akustik: Mit diesen Problemen ist die Karl-d’Ester-Grundschule in Vallendar täglich konfrontiert. Nun soll die Schule endlich saniert werden. Doch was sagt der Rektor Simon Smart zu den Missständen?

Die Sanierung der Karl-d’Ester-Grundschule in Vallendar duldet keinen Aufschub mehr. Diese Meinung teilen sich Stadtrat und Schulleiter Simon Smart. Dem Rektor der Grundschule sind die zahlreichen Baustellen des Gebäudes nur allzu gut bekannt: „Die Fenster sind mittlerweile sehr veraltet.

