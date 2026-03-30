Ein Konzept für den Ganztagsbetrieb hat die Koblenzer Grundschule Rohrerhof bereits erarbeitet, der Stadtrat befürwortet die Pläne. Eine Herausforderung stellt allerdings das historische Gebäude der Schule dar.
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Die Grundschule Rohrerhof in Metternich möchte ab dem Schuljahr 2027/28 eine Ganztagsschule werden. Der Koblenzer Stadtrat unterstützt dieses Ansinnen und hat einen entsprechenden Beschluss einstimmig gefasst. Auf dem Weg zur Ganztagsschule gibt es aber noch einige Hürden.