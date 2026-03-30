Stadtrat befürwortet Pläne Grundschule in Metternich soll Ganztagsschule werden Matthias Kolk 30.03.2026, 15:00 Uhr

i Die Grundschule Rohrerhof in Metternich möchte gerne eine Ganztagsschule werden. Alexej Zepik

Ein Konzept für den Ganztagsbetrieb hat die Koblenzer Grundschule Rohrerhof bereits erarbeitet, der Stadtrat befürwortet die Pläne. Eine Herausforderung stellt allerdings das historische Gebäude der Schule dar.

Die Grundschule Rohrerhof in Metternich möchte ab dem Schuljahr 2027/28 eine Ganztagsschule werden. Der Koblenzer Stadtrat unterstützt dieses Ansinnen und hat einen entsprechenden Beschluss einstimmig gefasst. Auf dem Weg zur Ganztagsschule gibt es aber noch einige Hürden.







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