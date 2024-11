Spatenstich für Neubau Grundschule auf dem Asterstein wird erweitert Alexander Thieme-Garmann 27.11.2024, 08:20 Uhr

i Eins, zwei, drei: Sand auf die Schippe und hoch den Spaten! Zum offiziellen Auftakt der Bauarbeiten versammelten sich Ehrengäste aus Politik und Verwaltung auf dem Gelände der Grundschule Asterstein. Alexander Thieme-Garmann

Wenn sich Menschen aus Politik, Behörden und Verwaltung öffentlichkeitswirksam versammeln, gibt es meist ein freudiges Ereignis zu verkünden: So auch auf dem Asterstein. Der Neubau für die Grundschule startet nun – nach jahrelanger Vorlaufzeit.

Seit mehreren Jahren nutzt die Grundschule Asterstein auch Räumlichkeiten in der benachbarten Förderschule am Bienhorntal sowie einen Klassenraumcontainer. Doch an der Förderschule werden absehbar Kapazitätsengpässe erwartet, sodass es unumgänglich ist, die Grundschule selbst zu erweitern.

