Veränderte Zeiten brauchen neue Pläne: Die Koblenzer Grünen fordern, dass das Konzept zur neuen Ost-West-Achse der Nordtangente überarbeitet wird. Dieses sei knapp 20 Jahre alt. Ein Gespräch.
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Der geplante zweite Bauabschnitt der Nordtangente bei Metternich beschäftigt auch die Koblenzer Grünen. Nachdem unsere Redaktion kürzlich über den aktuellen Planungsstand und erste Bodenerkundungen im Metternicher Feld berichtete, erklärt Grünen-Vorsitzender Christopher Bündgen jetzt im Gespräch mit unserer Zeitung: „Wir wollen, dass es eine Umplanung gibt!