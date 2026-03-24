Verkehr der Zukunft in Koblenz Grüne wollen geplante Nordtangente der Zeit anpassen Katrin Steinert 24.03.2026, 08:49 Uhr

i Der Bahnübergang am Ortsausgang von Koblenz-Rübenach in Richtung BWZK/Metternich ist ein Hinweis darauf, dass hier einst eine Bahntrasse verlief. Ob diese reaktiviert wird, wird untersucht. Die Grünen fordern, unter anderem diese Möglichkeit in den aktuellen Plänen der Nordtangente schon mitzudenken, weil die Ost-West-Achse die Bahntrasse zweimal kreuzt. Katrin Steinert

Veränderte Zeiten brauchen neue Pläne: Die Koblenzer Grünen fordern, dass das Konzept zur neuen Ost-West-Achse der Nordtangente überarbeitet wird. Dieses sei knapp 20 Jahre alt. Ein Gespräch.

Der geplante zweite Bauabschnitt der Nordtangente bei Metternich beschäftigt auch die Koblenzer Grünen. Nachdem unsere Redaktion kürzlich über den aktuellen Planungsstand und erste Bodenerkundungen im Metternicher Feld berichtete, erklärt Grünen-Vorsitzender Christopher Bündgen jetzt im Gespräch mit unserer Zeitung: „Wir wollen, dass es eine Umplanung gibt!







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