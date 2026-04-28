Die Fraktion der Grünen im Koblenzer Stadtrat spricht sich für den übergangsweisen Umzug des Max-von-Laue-Gymnasiums aus der Südallee in die Goldgrube aus. Gleichzeitig fordern sie zeitnah mehr Austausch mit betroffenen Anwohnern und Eltern.
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Am 28. Mai entscheidet der Koblenzer Stadtrat, ob das sanierungsbedürftige Max-von-Laue-Gymnasium für mehrere Jahre in die Goldgrube ziehen soll. Bereits einen Monat vorher kündigt die Fraktion der Grünen nun an, für diesen Plan stimmen zu wollen.Die Planungen der Stadt sehen einen Modulbau an der Bogenstraße für das Gymnasium in direkter Nachbarschaft zur Grundschule und der neuen Kita vor.