Koblenzer Ratsfraktion Grüne wollen für Schulstandort in der Goldgrube stimmen Matthias Kolk 28.04.2026, 09:51 Uhr

i Wohin zieht das Max-von-Laue-Gymnasium zeitweise? Eine Entscheidung trifft der Koblenzer Stadtrat Ende Mai. Matthias Kolk

Die Fraktion der Grünen im Koblenzer Stadtrat spricht sich für den übergangsweisen Umzug des Max-von-Laue-Gymnasiums aus der Südallee in die Goldgrube aus. Gleichzeitig fordern sie zeitnah mehr Austausch mit betroffenen Anwohnern und Eltern.

Am 28. Mai entscheidet der Koblenzer Stadtrat, ob das sanierungsbedürftige Max-von-Laue-Gymnasium für mehrere Jahre in die Goldgrube ziehen soll. Bereits einen Monat vorher kündigt die Fraktion der Grünen nun an, für diesen Plan stimmen zu wollen.Die Planungen der Stadt sehen einen Modulbau an der Bogenstraße für das Gymnasium in direkter Nachbarschaft zur Grundschule und der neuen Kita vor.







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