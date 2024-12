2024 an Rhein und Mosel Grüne verlieren in Koblenz und im Kreis MYK deutlich Stefanie Braun

Jan Lindner 28.12.2024, 10:00 Uhr

i Sommer 2024: Diverse Plakate zur Europa- und Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz sind in der Schlachthofstrasse aufgestellt. Sascha Ditscher

Bei der Kommunalwahl im Juni sind die Grünen auch in Koblenz und im Kreis Mayen-Koblenz die großen Verlierer. Während die CDU im Oberzentrum zu alter Stärke zurückfindet, erstarken in der Region die lokal verankerten Freien Wählergruppen.

Auch die Kommunalwahlen in der Stadt Koblenz und im Kreis Mayen-Koblenz sind am Bundestrend nicht vorbeigekommen. Wenngleich in der Region manche Partei nicht so stark verloren und manche nicht so deutlich hinzugewonnen hat wie anderswo in Deutschland.

