Durchaus optimistisch gehen die Grünen in die Landtagswahl im März. Dieses Eindruckes konnte man beim Neujahrsempfang der Koblenzer Grünen gewinnen. Landesministerin Katrin Eder gab einen programmatischen Überblick über die Agenda der Partei.
Lesezeit 2 Minuten
Zum Neujahrsempfang der Grünen Koblenz fanden viele Gäste am Wochenende den Weg ins Bürgerzentrum Lützel, unter anderem Oberbürgermeister David Langner, Bürgermeisterin Ulrike Mohrs sowie Bildungs- und Kulturdezernent Ingo Schneider. Dort empfing sie der Grünen-Vorsitzende Christopher Bündgen.