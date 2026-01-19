Neujahrsempfang in Lützel Grüne machen sich für mehr Haltepunkte stark Alexander Thieme-Garmann 19.01.2026, 16:15 Uhr

i Katrin Eder, Klimaschutzministerin des Landes Rheinland-Pfalz und Spitzenkandidatin zur Landtagswahl, war die Hauptrednerin beim Neujahrsempfang der Koblenzer Grünen. Alexander Thieme-Garmann

Durchaus optimistisch gehen die Grünen in die Landtagswahl im März. Dieses Eindruckes konnte man beim Neujahrsempfang der Koblenzer Grünen gewinnen. Landesministerin Katrin Eder gab einen programmatischen Überblick über die Agenda der Partei.

Zum Neujahrsempfang der Grünen Koblenz fanden viele Gäste am Wochenende den Weg ins Bürgerzentrum Lützel, unter anderem Oberbürgermeister David Langner, Bürgermeisterin Ulrike Mohrs sowie Bildungs- und Kulturdezernent Ingo Schneider. Dort empfing sie der Grünen-Vorsitzende Christopher Bündgen.







Artikel teilen

Artikel teilen