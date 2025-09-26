Innenstadt aufwerten Grüne Entdeckerstadt: Bendorf will attraktiver werden 26.09.2025, 12:00 Uhr

i Auf dem Kirchplatz gibt es seit April die grüne Entdeckerlounge, die den Platz aufwertet. Annika Wilhelm

Die grüne Entdeckerstadt soll und wird in Bendorf kommen. Einen ersten Vorgeschmack gibt es auf dem Kirchplatz mit der grünen Entdeckerlounge. Bendorf will damit lebenswerter werden. Wie das funktionieren soll.

Die Stadt Bendorf hat sich auf die Fahne geschrieben, attraktiver, lebenswerter und grüner zu werden. Seit 2022 akquiriert sie darum verschiedene Fördermittel – damals noch wegen der Landesgartenschau, die allerdings doch nicht nach Bendorf kam. Dennoch hält die Stadt an den Kernthemen und Projekten fest, die sie sich dafür gesetzt hat.







