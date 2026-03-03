Grünen-Kandidat (Wahlkreis 10)
„Gründungen und Übernahmen von Betrieben unterstützen“
Thomas Heinemann-Hildner steht Rede und Antwort zu drei Sachfragen aus unserer Zeitung. Er ist der Direktkandidat der Grünen aus dem Wahlkreis 10 (Bendorf/Weißenthurm).
Ingo Beller

Für die Grünen tritt Thomas Heinemann-Hildner im Wahlkreis 10 als Direktkandidat bei den Landtagswahlen im März an. Wir haben ihn gebeten, drei Sachfragen zum Wahlkreis schriftlich zu beantworten. 

Lesezeit 1 Minute
Die Landtagswahl am 22. März rückt näher. Unsere Zeitung stellt aussichtsreiche Kandidaten im Wahlkreis vor und hat sie auch gebeten, drei Sachfragen zum Wahlkreis 10 zu beantworten. Das sind die Antworten von Thomas Heinemann-Hildner (Grünen).

Thema Radwegeausbau: Was halten Sie von einer solchen Verbindung?

