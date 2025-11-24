Weihnachtsmarkt in Koblenz Großes Programm bietet mehr als Glühwein und Bratwurst Matthias Kolk

Doris Schneider 24.11.2025, 15:45 Uhr

i Seit Freitag ist der Weihnachtsmarkt in Koblenz eröffnet, und das Wetter passt perfekt zu einem ersten Bummel über die geschmückten und beleuchteten Plätze in der Altstadt. Matthias Kolk

Die kleinen Holzbuden sind aufgestellt, festlich dekoriert – und jetzt geht es los: Seit Freitag ist der Koblenzer Weihnachtsmarkt eröffnet und lädt mit seinem besinnlichen und fröhlichen Programm in die Altstadt ein.

Der Koblenzer Weihnachtsmarkt 2025 ist offiziell gestartet. In der Liebfrauenkirche eröffnete Oberbürgermeister David Langner am Freitag das adventliche Treiben in der Stadt. Dabei sagte Langner unter anderem, dass der Start des Marktes in Magdeburg, wo es vergangenes Jahr eine Amokfahrt gegeben hatte, „ein Zeichen der Hoffnung“ sei und der „Glaube daran, dass am Ende das Gute siegt“.







