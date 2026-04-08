60 Stände bei „Koblenz blüht“ Großes Frühlingsfest am Wochenende in der Innenstadt 08.04.2026, 08:00 Uhr

i So sieht sie aus: Die Blumengirlande hängt im vergangenen Jahr erstmals im Koblenzer Entenpfuhl (Bild) und soll auch dieses Jahr zu "Koblenz blüht" vielen Menschen ein Frühlingsgefühl bereiten. Das Bild hat unsere Leserin Monika Freund im Jahr 2025 gemacht. Monika Freund

Die Natur explodiert, die Knospen gehen auf, und in Koblenz wird ab Freitag der Frühling mit „Koblenz blüht“ in der Innenstadt begrüßt. 60 Ausstellende und ein buntes Erlebnisprogramm warten auf die Besucher.

Die Sonne scheint, und der Frühling zeigt sich von seiner schönsten Seite: Mit „Koblenz blüht“ startet jetzt auch die Innenstadt von Freitag bis Sonntag, 10. bis 12. April, in die neue Jahreszeit und damit die städtische Veranstaltungssaison. Wie das Stadtmarketing mitteilt, wartet auf die Besucher ein abwechslungsreiches Markt- und Erlebnisprogramm, das unter dem Motto „Wir bringen den Frühling nach Koblenz“ steht.







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