Wenn Parkplätze plötzlich dicht sind, auf denen man sonst routiniert auf dem Weg zur Arbeit parkt, sind die Fragezeichen groß: Was ist da los? So geschehen am Parkplatz am Bahnhof Ehrenbreitstein. Der fällt bis 2028 für den öffentlichen Verkehr weg.

Wo üblicherweise Autos direkt neben dem Bahnhof in Ehrenbreitstein auf einem großen Platz geparkt werden können, ist seit Beginn dieses Monats die Zufahrt gesperrt. Ein Aushang informiert darüber, dass die Fläche bis ins Jahr 2028 nicht zur Verfügung steht.

Auf Anfrage unserer Redaktion erklärt eine Bahnsprecherin: „Die Deutsche Bahn benötigt den Parkplatz (...) als sogenannte Baustelleneinrichtungsfläche für die Bauarbeiten, die im Zusammenhang mit der Generalsanierung am rechten Rhein stehen.“ Unsere Redaktion erklärt, was dahintersteckt.

i Der Bahnhof Ehrenbreitstein ist schön gelegen, weil man hoch oben die Festung Ehrenbreitstein sehen kann. Katrin Steinert

1 Was ist bei der Generalsanierung auf der rechten Rheinseite geplant? Die Deutsche Bahn will nach eigenen Angaben mehr Qualität und Kapazität im Schienennetz erreichen und unterzieht seit 2024 besonders belastete Streckenabschnitte einer Generalsanierung. Zu diesen Strecken gehört auch der Korridor „Rechter Rhein“.

Die Strecke zwischen Troisdorf (NRW) und Wiesbaden (Hessen), zu der der Koblenzer Abschnitt gehört, wird unter fünfmonatiger Vollsperrung des Bahnverkehrs ab Juli 2026 generalsaniert. Das betrifft alle an dieser Strecke liegenden Gleise, Leitungen und Bahnhöfe. In unserer Region sind es neben Koblenz-Ehrenbreitstein auch Vallendar und Bendorf, wie aus einer Präsentation der Bahn hervorgeht.

i Der große Parkplatz am Bahnhof in Ehrenbreitstein ist gesperrt und wird für die Baustelleneinrichtung für die Generalsanierung benötigt. Katrin Steinert

2Was bedeutet die Generalsanierung für den Bahnhof Ehrenbreitstein? Eine Bahnsprecherin erklärt, dass rund um Koblenz-Ehrenbreitstein noch in diesem Jahr und unter der Vollsperrungszeit 2026 folgende Baumaßnahmen stattfinden:

Ein neues elektronisches Stellwerk inklusive Kabeltiefbauarbeiten wird in Ehrenbreitstein gebaut. Dieses soll

Die Weichen im Bahnhof Ehrenbreitstein werden erneuert.

In der Präsentation auf der Bahn-Internetseite ist zudem erkennbar, dass in Ehrenbreitstein bei den Instandhaltungsarbeiten nicht nur am Oberbau (Gleise, Schwellen, Weichen) gearbeitet wird, sondern auch die Leitungs- und Sicherungstechnik berücksichtigt sein soll.

i Entlang der Gleise stehen Warnbaken. Ob sie etwas mit den geplanten Bauarbeiten zu tun haben, ist unbekannt. Katrin Steinert

3Welche Arbeiten werden am Bahnhofsgebäude ausgeführt? Die Bahn hat den Modernisierungsbedarf der Gebäude entlang der Strecke bewertet. Der Bahnhof in Ehrenbreitstein hat laut DB einen hohen Modernisierungsbedarf. Für diese Kategorie stehen überwiegend Ersatzbau- oder Neubaumaßnahmen an, was die Personenunterführungen und die Bahnsteige betrifft, sowie einen Neubau von Bahnsteigdächern und Wetterschutzhäusern, ist zu erfahren. Auf Anfrage erklärt eine Bahnsprecherin, dass die Verkehrsstation von Ehrenbreitstein „baulich modernisiert“ wird. Was das im Detail bedeutet, erklärt sie nicht.

i Das Bahnhofsgebäude wirkt schäbig und uneinladend. Laut Bahn soll es "baulich modernisiert" werden. Katrin Steinert

4Welche Arbeiten werden rund um den Standort ausgeführt?

Laut Bahnsprecherin wird auch die Eisenbahnbrücke an der Koenengasse in Ehrenbreitstein saniert.

5Warum bleibt der Parkplatz so lange gesperrt? Die DB plant, das elektronische Stellwerk 2027 in Betrieb zu nehmen. Aber auch nach Abschluss der eigentlichen Bauarbeiten benötigt die DB die Baustelleneinrichtungsflächen noch eine Zeit lang für Rest- und Aufräumarbeiten, teilt die Sprecherin mit.