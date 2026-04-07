Trödeln und Handeln in Koblenz
Großer Flohmarkt am 11. April hinterm Deutschen Eck
Im vergangenen Jahr schaute zur Freude zahlreicher Besucher auch die Sonne beim Koblenzer Flohmarkt vorbei.
Im vergangenen Jahr schaute zur Freude zahlreicher Besucher auch die Sonne beim Koblenzer Flohmarkt vorbei.
Mirco Klein/Archiv. Rhein-Zeitung

Der städtische Flohmarkt in Koblenz ist zurück: Am Samstag, 11. April, hoffen hunderte Standbetreiber und noch mehr Besucher wieder auf gutes Wetter und tolle Schnäppchen am Deutschen Eck.

Lesezeit 1 Minute
Die Standplätze für den städtischen Flohmarkt am Samstag, 11. April, sind mal wieder restlos ausverkauft. Rund 500 Standbetreiber werden in den Koblenzer Rheinanlagen und der Parkanlage hinter dem Deutschen Eck um die besten Preise für Kleidung, alte Schmuckstücke, Geschirr und mehr feilschen.

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