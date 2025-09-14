Tanz, Musik, Show, Artistik, Mode, Kunst – bereits zum 13. Mal zeigte „Authentic“ das breite Spektrum der jungen Kulturszene in Koblenz. „Mit diesem Cross-over-Angebot wollen wir jungen Künstlern eine Bühne bieten und ihnen damit eine Wertschätzung erweisen. Wir wollen sie in Kontakt miteinander bringen, damit sie sich vernetzen“, beschrieben Projektleiterin Mira Nießen vom Koblenzer Kinder- und Jugend-Büro und Jewgenia Weißhaar von der Jugend-Kunst-Werkstatt (Jukuwe) das generelle Ziel der Veranstaltung.

Begonnen hatte alles im Zusammenhang mit einem Jubiläum vom Zirkus Bambini auf der Festung Ehrenbreitstein. Seit 2014 findet „Authentic“ in der Rhein-Mosel-Halle statt. „Das ist die gute Stube unserer Stadt, wo sonst viele bekannte Künstler auftreten. Wir wollen zeigen, dass auch unsere jungen Künstler das Recht haben, hier zu spielen“, erklärte Jukuwe-Geschäftsführer Christof Nießen.

i „Großstadtdschungel“ ist der Titel eines Kunstwerks, das vier junge Künstler in einem geschlossenen Kubus schufen. Winfried Scholz

Ein Teil des Programms fand nachmittags vor der Halle statt. Dort traten die Pop-Gruppen Handpan, Electric Sheep und Flaster auf. Flaster präsentierten Titel ihrer neuen EP „Goldgelbe Felder“. Niklas Barz, der Posaune und Klavier spielt, sagte: „Damit wollen wir den Jahreszyklus unserer Heimat, dem Maifeld, musikalisch umsetzen.“

Vier junge Künstler der Jukuwe bemalten von innen einen großen transparenten Kubus. „Großstadtdschungel“ nannten sie ihr Kunstwerk. Noch keinen Titel hat das große Gemälde, das Imran Engin Dogan vom Institut für Künstlerische Keramik und Glas in Höhr-Grenzhausen mit Acrylfarben geschaffen hat. Auf der Becher-Baustelle der Rauentaler Kirche XGround konnten die jüngsten Besucher Türme und Schlangen aus Bechern schaffen. Der Jukuwe-Förderverein war mit einer Pflanzentauschbörse vertreten, die gut angenommen wurde.

i Artistische Darbietungen zeigte diese Gruppe der Jugend-Kunst-Werkstatt (Jukuwe). Winfried Scholz

In der Halle gab es eine Bücherbörse und Schilder an einem Stand mit Aufschriften wie „Für einen Mann ist er gut“ oder „Männer sind nur wegen ihres Aussehens erfolgreich“. Paula Dungs von Music RLP Women betonte dazu: „Mit diesen Aussagen, die eigentlich über Frauen gemacht werden, wollen wir auf solche geschlechtsspezifischen Stereotypen hinweisen.“ In einem anderen Saal präsentierte die Fotografin Paula Meinen ein Live-Fotoshooting mit jungen Models.

Der Höhepunkt war das dreistündige Abendprogramm vor mehr als 400 Besuchern, moderiert von Tim Kuppler. Bei verschiedenen Tanzdarbietungen präsentierten junge Frauen der Ukraine-Hilfe Koblenz Tänze ihrer Heimat. Die mehrfachen Deutschen Meister von der Tanzfabrik Mittelrhein begeisterten mit Ausdruckskraft und Dynamik, der Solotänzer Myoh (Finn Debus) stellte Persönliches aus seinem Leben dar. Großen Beifall erhielt die junge Sängerin Greta „Ratte Rosa“ für ihre einfühlsamen Lieder.

i Ausdrucksstarke Dynamik boten die Vorführungen der Tanzfabrik Mittelrhein. Winfried Scholz. Winfried Sch

Das Koblenzer Jugendtheater ist eine Institution, ihre Künstler zeigten Ausschnitte aus ihren neuen Produktionen „Die kleine Hexe“ und „Amelie“. Die Gruppe Jugendtraining der Jukuwe begeisterte mit kurzweiliger Akrobatik. Mit graziler Performance ließen drei Frauen vom Pole-Studio Koblenz aus Weißenthurm mehrfach den Atem stocken.

i Mit graziler Akrobatik begeisterten drei junge Künstlerinnen vom Pole-Studio Koblenz Winfried Scholz

Ein Glanzpunkt war auch die Fashionshow „Les Papillons et moi“. Große Kunst auf ihren klassischen Instrumenten boten die Klangverwirbler, vier Musiker vom Landesmusikgymnasium in Montabaur. Mit der singenden Säge und einem Luftballon improvisierten sie die Titelmelodie von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Mira Nießen erklärte: „Einige unserer Künstler sind schon etabliert.“ Dazu gehört die Schlagzeugerin Carina Zimmert aus Hundsdorf bei Ransbach-Baumbach. Sie kann schon auf eine beachtliche Zahl von TV-Auftritten verweisen, etwa bei der Grimme-Preisverleihung. Auf Einladung des Auswärtigen Amts spielte sie bei einem Jazz-Festival im kubanischen Havanna. Die zierliche Frau explodierte förmlich hinter ihrem Instrument. „Der Auftritt war ein Hammer“, lobte Nießen. Sie zog ein positives Fazit und bekannte: „Auch nach 13 Jahren ist die Vielfalt der jungen Kultur in Koblenz noch nicht erschöpft. Deshalb blicken wir sehr optimistisch ins nächste Jahr.“