Neues Lokal Istantuni Großer Ansturm bei Eröffnung am Friedrich-Ebert-Ring 29.11.2024, 15:19 Uhr

i Der Ansturm bei der Eröffnung von Istantuni war groß. Matthias Kolk

In dem kleinen Gebäude mit dem Tellerdach am Friedrich-Ebert-Ring in Koblenz ist wieder Betrieb. Nach wenigen Monaten Leerstand hat dort am Freitag das Lokal Istantuni eröffnet. Zum Start gab es die Spezialität des Hauses für 1 Cent.

Voll mit Menschen stand die Verkehrsinsel mit dem kleinen Verkaufspavillon auf dem Friedrich-Ebert-Ring am Freitag um kurz vor 14 Uhr. Vor allem Schülerinnen und Schüler warteten dort gespannt auf die Eröffnung von Istantuni. Rund drei Monate, nachdem der Döner-Imbiss Uludag dort dichtgemacht hat, befindet sich nun wieder ein Essenslokal in dem markanten denkmalgeschützten Gebäude, an dem Tag für Tag Tausende Autos vorbeiflitzen.

