Großeinsatz bei Kimberly-Clark: So geht es Verletzten

Die Nachtschicht bei Kimberly-Clark im Koblenzer Industriegebiet endete am Donnerstag mit einem Großeinsatz von Rettungskräften. Nach einem Chemieunfall mussten sechs Mitarbeiter ins Krankenhaus. Werkleiter Paul Sokol berichtet, wie es ihnen geht.
Gegen 5 Uhr erhielt Paul Sokol am Donnerstagmorgen einen Anruf aus dem Koblenzer Standort von Kimberly-Clark. Die Lage war zunächst etwas diffus, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung einen Tag später sagt. Es hatte einen Chemieunfall gegeben, seit 4.