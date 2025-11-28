Koblenzer Werkleiter berichtet Großeinsatz bei Kimberly-Clark: So geht es Verletzten Jan Lindner 28.11.2025, 14:28 Uhr

i Bei einem Gefahrstoffaustritt bei Kimberly-Clark in Koblenz sind am Donnerstag zehn Menschen verletzt worden. Alexander Thieme-Garmann

Die Nachtschicht bei Kimberly-Clark im Koblenzer Industriegebiet endete am Donnerstag mit einem Großeinsatz von Rettungskräften. Nach einem Chemieunfall mussten sechs Mitarbeiter ins Krankenhaus. Werkleiter Paul Sokol berichtet, wie es ihnen geht.

Gegen 5 Uhr erhielt Paul Sokol am Donnerstagmorgen einen Anruf aus dem Koblenzer Standort von Kimberly-Clark. Die Lage war zunächst etwas diffus, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung einen Tag später sagt. Es hatte einen Chemieunfall gegeben, seit 4.







Artikel teilen

Artikel teilen