Kemperhof in Koblenz Große Spendensammlung für die Kinderklinik geht weiter 21.11.2024, 11:00 Uhr

i So verkabelt sind Kinder bei der Überwachung oft. Corinna Gerhards

„Die Kinderklinik wird dieses Jahr Weihnachten entfesselt“, schreibt die Koblenzerin Corinna Gerhards zur diesjährigen Spendenaktion. Der Förderverein der Klinik sammelt Spenden für kabellose Geräte – damit die Kinder nicht ans Bett gefesselt sind.

Die Kurven auf den Monitoren laufen, es piepst überall, die Verkabelung an den Ärmchen und Armen der kleineren und größeren Patienten schränkt sie in ihrer Bewegungsfreiheit ein: Der Förderverein der Kinderklinik Kemperhof sammelt in diesem Jahr Spenden für die Ausstattung der Stationen mit einem innovativen kabellosen Patientenmonitoring.

