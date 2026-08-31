Krise am Koblenzer Standort Große Sorgen: SPD-Politiker appellieren an ZF-Bosse Jan Lindner 31.08.2026, 10:06 Uhr

i Die Koblenzer SPD-Politiker Anna Köbberling und Thorsten Rudolph wenden sich an die Bosse von ZF Friedrichshafen. Sebastian Lück

In die Verhandlungen am Koblenzer Standort von Automobilzulieferer ZF schaltet sich nun erneut die Politik ein. Die aktuelle Lage bereitet den SPD-Politikern Anna Köbberling und Thorsten Rudolph „große Sorgen“.

Wie geht es weiter am Koblenzer Standort von Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen? Der Konzern will dort bekanntlich rund 500 Arbeitsplätze abbauen. Betriebsrat und Gewerkschaft halten dagegen. Nun haben sich erneut die Koblenzer SPD-Politiker Anna Köbberling und Thorsten Rudolph eingeschaltet.







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