Es ist extrem gefährlich: Immer wieder werden Gullydeckel gestohlen, dadurch entstehen Löcher in der Straße, durch die im schlimmsten Fall schwere Unfälle passieren können. Und wieder sind am Wochenende Gullydeckel von Koblenzer Straßen verschwunden.

Die Diebstähle reißen nicht ab: Nach einer hohen Zahl gestohlener Gullydeckel Anfang des Monats in Koblenz, im Kreis Mayen-Koblenz und im Kreis Cochem-Zell werden nun wieder aktuelle Taten aus Koblenz gemeldet: In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden im unbebauten Bereich der Alten Heerstraße insgesamt sieben Gullydeckel gestohlen, meldet die Polizei am Montagmittag.

Die Deckel sind auf der Strecke zwischen der Von-Witzleben-Straße und der Straße „Im Keitenberg“ verschwunden. „Die Gefahrenstellen wurden abgesichert. Bislang wurden keine Gefährdungen oder Beschädigungen angezeigt“, so die Polizei Lahnstein, die dringend Zeugenhinweise sucht (Telefon 02621/9130). Bereits am Sonntagabend kam es zudem in der Straße „In der Hohl“ zwischen Moselweiß und Karthause zum Diebstahl mehrerer Gullydeckel. Hintergrund der Diebstähle ist laut Polizei möglicherweise, dass die Gullydeckel verkauft werden. Dabei haben sie gar keinen großen Wert. Jedenfalls keinen so hohen, dass der Diebstahl nachvollziehbar wäre, so die Polizei. Von etwa 15 Euro je nach Ausführung spricht ein Koblenzer Schrotthändler.

Mit den aktuellen Diebstählen in den beiden Koblenzer Stadtteilen setzt sich die Serie fort, die vor knapp zwei Wochen tagelang für Polizeimeldungen gesorgt hat: Zunächst wurden im Kreis Cochem-Zell Anfang August 19 gestohlene Gullydeckel auf der Kreisstraße 26 zwischen Roes und Brückenmühle gemeldet. Wenig später wurden zudem Gullydeckel auf der Kreisstraße 12 zwischen Rübenach und Bubenheim gestohlen.

i Auch direkt hinter Rübenach wurden Gullydeckel gestohlen. Maja Schmidt

In Güls und entlang der K12 zwischen Kesselheim und Rübenach verschwanden nach Informationen der Stadt Koblenz 32 Gullydeckel. Und auch auf der Landesstraße 117 zwischen Kobern-Gondorf und Solliger Höfe fehlen insgesamt vier. Die Ortsgemeinde Wolken berichtete von zehn fehlenden Gullydeckeln entlang der Hauptstraße. Und auf der Kreisstraße 50 bei Lonnig wurden ebenfalls zwei Gullydeckel entwendet.

i An der Alten Heerstraße sind sieben neue Löcher. Rico Rossival. Rico

Die Liste ist vermutlich noch nicht einmal vollständig. Jeder einzelne fehlende Deckel aber bringt große Gefahren mit sich, vor allem, bevor das Fehlen entdeckt wird und die Gefahrenstelle abgesichert werden kann. Denn vor allem im Dunkeln können Fußgänger leicht stürzen und sich erheblich verletzen, und auch für Zweirad- oder Autofahrer besteht die Gefahr, dass ein Unfall passieren könnte. Die Polizei ermittelt deshalb auch in allen Fällen wegen Diebstahls und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Stadtverwaltung Koblenz gab eine „Vermisstenanzeige“ auf Facebook auf, um auf das Thema aufmerksam zu machen.

Die Stadt Koblenz hatte vor ein paar Tagen auf ihrem Facebook-Account eine lustig klingende Vermisstenanzeige veröffentlicht: „Farbe rostbraun, Form eckig, markante Merkmale vertikale Schlitze, zuletzt gesehen vergangene Woche ruhig und zuverlässig an Ort und Stelle“, war dort mit Augenzwinkern zu lesen. Doch es ist ein ernster Hintergrund, folgt die Erklärung: „Das Ganze mag sich vielleicht lustig anhören, es handelt sich dennoch um Diebstahl und kann sogar ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr sein“, so die Stadt. „Darüber hinaus entstehen hohe vermeidbare Kosten und teils lange Wartezeiten, denn nicht alle fehlenden Deckel konnten sofort ersetzt werden.“

Was der Einbau der neuen Gullydeckel kostet, ist noch völlig unklar

Die Gullydeckel zu ersetzen, stellt in vielen Fällen ein echtes Problem dar. So entsprachen die ersten gestohlenen Gullydeckel einer veralteten Norm und werden in der Größe heutzutage nicht mehr produziert, der Landesbetrieb Mobilität hatte große Schwierigkeiten, die Löcher abzudecken. An anderen Stellen stand im Raum, dass – falls keine passenden Deckel für die offenen Schächte gefunden werden – Erneuerungskosten von ungefähr 1000 Euro pro Schacht entstehen können, weil es bauliche Lösungen geben muss.

Und auch Thomas Knaak, Pressesprecher der Stadt Koblenz, gibt auf Nachfrage diese Info: Einen Gullydeckel zu ersetzen, koste in der Regel 200 Euro. Bei elf gestohlenen an der K12 aber gebe es keinen Ersatz mehr. Der Einlauf muss also baulich neu gemacht werden – was das im Endeffekt koste, könne man noch gar nicht sagen.