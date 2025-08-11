i Feuerwerk, Musik, blinkende Drohnen und viele Menschen: Das war Rhein in Flammen 2025. Mirko Klein (3), Kevin Rühle
Feuerwerk, Drohnenshow, massig Musik und ganz schön viele Besucher: Bei Rhein in Flammen in Koblenz war am Wochenende ziemlich was los. Will noch mal das Festwochenende aufleben lassen: unsere Bildergalerie.
Rhein in Flammen ist vorbei – und hat in diesem Jahr an drei Tagen weit mehr als 100.000 Besucher unterhalten. Von den Höhnern am Freitagabend, schwindelerregenden Fahrgeschäften, gemütlichen Weingärten und Lichtspielen am Himmel: In unserer großen Bildergalerie gibt es alle Facetten von Rhein in Flammen 2025 zum Durchklicken.
Die Band Good Day To Cry aus Koblenz performt auf der Local Stage in der ADAC-Area. Mirco Klein Der Gitarrist fühlt den Song komplett. Mirco Klein Auf den Wiesen hinterm Deutschen Eck gibt es einige Mitmachaktionen für Kinder, darunter eine Wasserbahn für Stand-up-Paddling. Mirco Klein Auf den Liegestühlen neben der Seilbahnstation lässt es sich gut aushalten. Mirco Klein Die Plätze auf den Biertischgarnituren unter den Platanen am Rheinufer sind heiß begehrt. Mirco Klein Was das Essen angeht, hat Rhein in Flammen einiges zu bieten. Mirco Klein Die "Pasta Cucina" wird direkt in einem Käselaib zubereitet. Mirco Klein Donohue & Wendling lassen in der Blue-Area den Blues aufleben. Mirco Klein "Die Weiteren Aussichten" aus Mainz spielt am Freitagabend Indie Rock. Mirco Klein Wer es irisch und Whiskey mag, findet bei "The Rolling Pub" das richtige Getränk. Mirco Klein Die Formation Umsuka spielt Weltmusik am Konrad-Adenauer-Ufer. Mirco Klein Besucher genießen das Sommerwetter auch in der Abenddämmerung. Mirco Klein Mit New Orleans Jazz bringt "Around About Dusk" aus dem Vereinigten Königreich ganz besondere Klänge mit nach Koblenz. Mirco Klein Hauptact des Freitags: die Kölner Band Die Höhner zieht bei ihrem Auftritt Tausende ans Deutsche Eck. Mirco Klein Hände hoch? Da simmer dabei, dat es prima! Mirco Klein Die Höhner bei ihrem Auftritt am Deutschen Eck. Mirco Klein Die lokale Impro-Band "34GO" lässt es krachen. Mirco Klein Der Mix aus Funk, Jazz und Techno macht auch den Musikern Spaß. Mirco Klein Der Blick vom Riesenrad runter aufs Deutsche Eck. Kevin Rühle. Kevin Ruehle Am Samstagnachmittag schlendern bei bestem Wetter schon viele Menschen an der Mosel entlang. Mirco Klein Ab und zu muss man sich aber auch mal setzen. Das Festivalgelände ist nicht gerade klein. Mirco Klein Am Rheinufer wird der Platz enger. Mirco Klein Zeit für eine Essenspause. Mirco Klein Lebkuchenherzen gibts hier auch im Sommer. Mirco Klein DJ Frau Anne Manow bittet zum Tanz. Mirco Klein In der Blue Area überzeugen am Samstagmittag "Louisiana Experience". Mirco Klein "Herbstwind" bei ihrem Auftritt auf der Local Stage. Mirco Klein Weinstände gibt es bei Rhein in Flammen wie Sand am Meer. Mirco Klein DJ Karliboi hat bei seinem Auftritt auf der Bühne der 068-Bar mächtig Spaß. Mirco Klein Zusammen mit DJ Lumicore ballert er die Elektrobeats. Mirco Klein Auch die beiden DJs Kauth in the Act und Skiba legen bei Rhein in Flammen auf. Mirco Klein Auch die beiden DJs Kauth in the Act und Skiba legen bei Rhein in Flammen auf. Mirco Klein In der Gold-Area spielt am Samstagabend die Buzz Partyband. Mirco Klein Je dunkler es wird, desto mehr Menschen strömen aufs Festgelände. Mirco Klein Die Fahrgeschäfte leuchten in der Nacht. Mirco Klein Auf der Kirmes stehen viele Menschen Schlange, um auch mal Breakdancer oder Riesenrad zu fahren. Mirco Klein Wer hier mitfährt, sollte einen stabilen Magen haben. Mirco Klein Vom Riesenrad aus hat man einen super Blick über Koblenz. Mirco Klein Das DJ-Ensemble "Spherart" aus Koblenz/Barcelona legt auf. Mirco Klein Je näher die Drohnenshow und das Feuerwerk rücken, desto voller wird es am Rheinufer. Mirco Klein Je näher die Drohnenshow und das Feuerwerk rücken, desto voller wird es am Rheinufer. Mirco Klein Je näher die Drohnenshow und das Feuerwerk rücken, desto voller wird es am Rheinufer. Mirco Klein Dann geht die Drohnenshow los: Goode Kowelenz! Kevin Rühle. Kevin Ruehle Ein pochendes Herz ist eins von vielen Motiven der Drohnenshow. Mirco Klein Von den Schiffen aus haben Besucher beste Sicht auf das Lichtspektakel über der Festung Ehrenbreitstein. Mirco Klein Der Kaiser vom Deutschen Eck schwebt in der Luft. Mirco Klein Weiter geht es mit dem traditionellen Feuerwerk. Mirco Klein Der Unterschied zur Drohnenshow: Zu den bunten Lichtern pocht und knallt es die ganze Zeit. Mirco Klein Wie Pusteblumen sehen manche Explosionen am Nachthimmel aus. Mirco Klein Rund 90.000 Besucher verfolgten das Feuerwerk am Samstagabend live vom Land und vom Rhein aus. Mirco Klein