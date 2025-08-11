Das Open-Air-Event in Bildern
Große Fotostrecke: Das war Rhein in Flammen in Koblenz
Feuerwerk, Musik, blinkende Drohnen und viele Menschen: Das war Rhein in Flammen 2025.
Mirko Klein (3), Kevin Rühle

Feuerwerk, Drohnenshow, massig Musik und ganz schön viele Besucher: Bei Rhein in Flammen in Koblenz war am Wochenende ziemlich was los. Will noch mal das Festwochenende aufleben lassen: unsere Bildergalerie.

Rhein in Flammen ist vorbei – und hat in diesem Jahr an drei Tagen weit mehr als 100.000 Besucher unterhalten. Von den Höhnern am Freitagabend, schwindelerregenden Fahrgeschäften, gemütlichen Weingärten und Lichtspielen am Himmel: In unserer großen Bildergalerie gibt es alle Facetten von Rhein in Flammen 2025 zum Durchklicken.

Die Band Good Day To Cry aus Koblenz performt auf der Local Stage in der ADAC-Area.
Mirco Klein
Der Gitarrist fühlt den Song komplett.
Mirco Klein
Auf den Wiesen hinterm Deutschen Eck gibt es einige Mitmachaktionen für Kinder, darunter eine Wasserbahn für Stand-up-Paddling.
Mirco Klein
Auf den Liegestühlen neben der Seilbahnstation lässt es sich gut aushalten.
Mirco Klein
Die Plätze auf den Biertischgarnituren unter den Platanen am Rheinufer sind heiß begehrt.
Mirco Klein
Was das Essen angeht, hat Rhein in Flammen einiges zu bieten.
Mirco Klein
Die "Pasta Cucina" wird direkt in einem Käselaib zubereitet.
Mirco Klein
Donohue & Wendling lassen in der Blue-Area den Blues aufleben.
Mirco Klein
"Die Weiteren Aussichten" aus Mainz spielt am Freitagabend Indie Rock.
Mirco Klein
Wer es irisch und Whiskey mag, findet bei "The Rolling Pub" das richtige Getränk.
Mirco Klein
Die Formation Umsuka spielt Weltmusik am Konrad-Adenauer-Ufer.
Mirco Klein
Besucher genießen das Sommerwetter auch in der Abenddämmerung.
Mirco Klein
Mit New Orleans Jazz bringt "Around About Dusk" aus dem Vereinigten Königreich ganz besondere Klänge mit nach Koblenz.
Mirco Klein
Hauptact des Freitags: die Kölner Band Die Höhner zieht bei ihrem Auftritt Tausende ans Deutsche Eck.
Mirco Klein
Hände hoch? Da simmer dabei, dat es prima!
Mirco Klein
Die Höhner bei ihrem Auftritt am Deutschen Eck.
Mirco Klein
Die lokale Impro-Band "34GO" lässt es krachen.
Mirco Klein
Der Mix aus Funk, Jazz und Techno macht auch den Musikern Spaß.
Mirco Klein
Der Blick vom Riesenrad runter aufs Deutsche Eck.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle
Am Samstagnachmittag schlendern bei bestem Wetter schon viele Menschen an der Mosel entlang.
Mirco Klein
Ab und zu muss man sich aber auch mal setzen. Das Festivalgelände ist nicht gerade klein.
Mirco Klein
Am Rheinufer wird der Platz enger.
Mirco Klein
Zeit für eine Essenspause.
Mirco Klein
Lebkuchenherzen gibts hier auch im Sommer.
Mirco Klein
DJ Frau Anne Manow bittet zum Tanz.
Mirco Klein
In der Blue Area überzeugen am Samstagmittag "Louisiana Experience".
Mirco Klein
"Herbstwind" bei ihrem Auftritt auf der Local Stage.
Mirco Klein
Weinstände gibt es bei Rhein in Flammen wie Sand am Meer.
Mirco Klein
DJ Karliboi hat bei seinem Auftritt auf der Bühne der 068-Bar mächtig Spaß.
Mirco Klein
Zusammen mit DJ Lumicore ballert er die Elektrobeats.
Mirco Klein
Auch die beiden DJs Kauth in the Act und Skiba legen bei Rhein in Flammen auf.
In der Gold-Area spielt am Samstagabend die Buzz Partyband.
Mirco Klein
Je dunkler es wird, desto mehr Menschen strömen aufs Festgelände.
Mirco Klein
Die Fahrgeschäfte leuchten in der Nacht.
Mirco Klein
Auf der Kirmes stehen viele Menschen Schlange, um auch mal Breakdancer oder Riesenrad zu fahren.
Mirco Klein
Wer hier mitfährt, sollte einen stabilen Magen haben.
Mirco Klein
Vom Riesenrad aus hat man einen super Blick über Koblenz.
Mirco Klein
Das DJ-Ensemble "Spherart" aus Koblenz/Barcelona legt auf.
Mirco Klein
Je näher die Drohnenshow und das Feuerwerk rücken, desto voller wird es am Rheinufer.
Mirco Klein
Dann geht die Drohnenshow los: Goode Kowelenz!
Kevin Rühle. Kevin Ruehle
Ein pochendes Herz ist eins von vielen Motiven der Drohnenshow.
Mirco Klein
Von den Schiffen aus haben Besucher beste Sicht auf das Lichtspektakel über der Festung Ehrenbreitstein.
Mirco Klein
Der Kaiser vom Deutschen Eck schwebt in der Luft.
Mirco Klein
Weiter geht es mit dem traditionellen Feuerwerk.
Mirco Klein
Der Unterschied zur Drohnenshow: Zu den bunten Lichtern pocht und knallt es die ganze Zeit.
Mirco Klein
Wie Pusteblumen sehen manche Explosionen am Nachthimmel aus.
Mirco Klein
Rund 90.000 Besucher verfolgten das Feuerwerk am Samstagabend live vom Land und vom Rhein aus.
Mirco Klein
