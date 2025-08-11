Feuerwerk, Drohnenshow, massig Musik und ganz schön viele Besucher: Bei Rhein in Flammen in Koblenz war am Wochenende ziemlich was los. Will noch mal das Festwochenende aufleben lassen: unsere Bildergalerie.

Rhein in Flammen ist vorbei – und hat in diesem Jahr an drei Tagen weit mehr als 100.000 Besucher unterhalten. Von den Höhnern am Freitagabend, schwindelerregenden Fahrgeschäften, gemütlichen Weingärten und Lichtspielen am Himmel: In unserer großen Bildergalerie gibt es alle Facetten von Rhein in Flammen 2025 zum Durchklicken.