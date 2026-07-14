Regeln fürs Brutzeln
Grillen im Freien: Das ist in Koblenz erlaubt
Auf der Grillwiese in Neuendorf ist Würstchenbrutzeln erlaubt. Damit ist diese Wiese eine große Ausnahme.
Auf der Grillwiese in Neuendorf ist Würstchenbrutzeln erlaubt. Damit ist diese Wiese eine große Ausnahme.
Alexej Zepik

Die Sonne scheint, es ist heiß, und am liebsten würde man jetzt grillen – aber was, wenn man keinen eigenen Garten hat? In Koblenz gibt es Alternativen.

Lesezeit 2 Minuten
Kaum steigen die Temperaturen, zieht es viele Menschen nach draußen. Parks und Grünflächen werden zu Treffpunkten für Familien, Freundesgruppen und Vereine. Für einige gehört das Grillen unter freiem Himmel zum Sommer einfach dazu. Gerade in Städten, wie in Koblenz hat allerdings nicht jeder einen Garten, wo das möglich wäre – also muss eine Alternative her.
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