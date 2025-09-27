Päpstliche Auszeichnung Gregoriusorden an Koblenzer Kirchenmusiker verliehen 27.09.2025, 07:00 Uhr

i Heinz Anton Höhnen erhält eine päpstliche Auszeichnung in St. Kastor. Ingo Beller

Mit der vierthöchsten päpstlichen Auszeichnung, die an Laien in derkatholischen Kirche vergeben wird, wurde nun ein Koblenzer Kirchenmusiker ausgezeichnet: Heinz Anton Höhnen erhielt in der Basilika St. Kastor den Gregoriusorden.

Eine große Ehre wurde dem Koblenzer Kirchenmusiker Heinz Anton Höhnen zuteil: Bischof Stephan Ackermann hat ihm den Gregoriusorden überreicht, die vierthöchste päpstliche Auszeichnung, die an Laien in der katholischen Kirche vergeben wird. Begründet wurde die Verleihung des Ordens durch Höhnens „vielfältige und besondere Dienste für die Menschen im Bistum Trier und in der Kirche insgesamt“ so der Dekan des Pastoralen Raums Koblenz, Thomas ...







