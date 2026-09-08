Munitionsfunde in Koblenz
Granate gefunden: Was passiert dann?
Der Fund der Gewehrgranate geschah am Rheinufer auf Höhe der Grundschule Pfaffendorf.
Der Fund der Gewehrgranate geschah am Rheinufer auf Höhe der Grundschule Pfaffendorf.
Alexander Thieme-Garmann

Aus dem Zweiten Weltkrieg gibt der Rhein derzeit Munitionsfunde frei, weil Niedrigwasser herrscht. Im Koblenzer Stadtteil Pfaffendorf hat ein Mann eine Granate im Wasser entdeckt. Wie weiter damit vorgegangen wird, berichtet die Wasserschutzpolizei.

Lesezeit 1 Minute
Aufgrund der extremen Sommerhitze, die aktuell noch anhält, führen Flüsse wie Rhein und Mosel nach wie vor Niedrigwasser. Eine der Folgen des ausbleibenden Regens: Das Flussbett wird außergewöhnlich weit offengelegt, wodurch in Koblenz immer wieder Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wird.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionZeitgeschichte

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren