Wand in Koblenz gestaltet Graffiti-Kunst zeigt Vielfalt des Lebens im Hospiz Wolfgang Lucke 29.09.2026, 13:10 Uhr

i In rund 40 Stunden Arbeit realisierte der Künstler Daniel Schmitz das großflächige Graffiti mit dem Titel „So bunt wie das Leben”. Dabei hatte er tatkräftige Unterstützung von Haupt- und Ehrenamtlichen aus der Hospizarbeit. Wolfgang Lucke

Farbenfrohe Graffiti-Kunst schmückt seit Kurzem eine Wand zwischen der Koblenzer Herz-Jesu-Kirche und dem Bahnhaltepunkt Stadtmitte. Damit lenken die Macher den Blick auf ein wichtiges Thema: die Vielfalt des Lebens im Hospiz.

„So bunt wie das Leben” heißt ein neu geschaffenes großflächiges Graffiti im Durchgangsbereich von der Herz-Jesu-Kirche zum Bahnhaltepunkt Stadtmitte. Mit dieser Aktion möchte der Koblenzer Hospizverein anlässlich des Welthospiztags am 10. Oktober ein sichtbares Zeichen für die Hospizarbeit setzen.







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