Wand in Koblenz gestaltet
Graffiti-Kunst zeigt Vielfalt des Lebens im Hospiz
In rund 40 Stunden Arbeit realisierte der Künstler Daniel Schmitz das großflächige Graffiti mit dem Titel „So bunt wie das Leben
In rund 40 Stunden Arbeit realisierte der Künstler Daniel Schmitz das großflächige Graffiti mit dem Titel „So bunt wie das Leben”. Dabei hatte er tatkräftige Unterstützung von Haupt- und Ehrenamtlichen aus der Hospizarbeit.
Wolfgang Lucke

Farbenfrohe Graffiti-Kunst schmückt seit Kurzem eine Wand zwischen der Koblenzer Herz-Jesu-Kirche und dem Bahnhaltepunkt Stadtmitte. Damit lenken die Macher den Blick auf ein wichtiges Thema: die Vielfalt des Lebens im Hospiz.

Lesezeit 2 Minuten
„So bunt wie das Leben” heißt ein neu geschaffenes großflächiges Graffiti im Durchgangsbereich von der Herz-Jesu-Kirche zum Bahnhaltepunkt Stadtmitte. Mit dieser Aktion möchte der Koblenzer Hospizverein anlässlich des Welthospiztags am 10. Oktober ein sichtbares Zeichen für die Hospizarbeit setzen.
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