Farbenfrohe Graffiti-Kunst schmückt seit Kurzem eine Wand zwischen der Koblenzer Herz-Jesu-Kirche und dem Bahnhaltepunkt Stadtmitte. Damit lenken die Macher den Blick auf ein wichtiges Thema: die Vielfalt des Lebens im Hospiz.
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„So bunt wie das Leben” heißt ein neu geschaffenes großflächiges Graffiti im Durchgangsbereich von der Herz-Jesu-Kirche zum Bahnhaltepunkt Stadtmitte. Mit dieser Aktion möchte der Koblenzer Hospizverein anlässlich des Welthospiztags am 10. Oktober ein sichtbares Zeichen für die Hospizarbeit setzen.