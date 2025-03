Auch Gott hat hin und wieder einmal Redebedarf: In der Komödie „Oh mein Gott“, die jetzt im Theater am Ehrenbreitstein Premiere feierte, nimmt der ältere Herr daher kurzerhand das Therapieangebot von Psychologin Ela an.

Von wegen Gott ist tot. Quicklebendig steht er eines Tages inkognito vor der Tür der Psychologin Ela, um die telefonisch vereinbarte Sitzung wahrzunehmen. So beginnt das Stück „Oh mein Gott“, das am Wochenende Premiere im Theater am Ehrenbreitstein feierte.

Ela, gespielt von Annika Woyda, hält den Besucher, gespielt von Jens-Peter Fiedler, nach Preisgabe seiner Identität – wen wundert’s – für einen Spinner und ist kurz davor, den unerwünschten Gast vor die Tür zu setzen. Im letzten Moment jedoch gelingt es dem Fremden, Ela von seinem wahren Wesen zu überzeugen, als er sie mit Insiderwissen über ihr Privatleben, so etwa über ihren autistischen Sohn konfrontiert. Die kurzzeitig irritierte Psychologin nimmt darauf hin die spezielle Herausforderung an.

i Offensichtlich leidet Gott (Jens-Peter Fiedler) unter Depressionen. Psychologin Ela (Annika Woyda) versucht, so gut es geht, zu helfen. Alexander Thieme-Garmann

Im Verlauf der anschließenden Sitzung geht es im wahrsten Sinne des Wortes drunter und drüber. In der als Therapiezimmer dienenden Privatküche nutzen die Charaktere nahezu jede Sitzgelegenheit als Schauplatz für ihre emotionalen Ausbrüche. Schließlich ist nicht immer klar, wer von den beiden eigentlich der zu Behandelnde ist. So ist auch Gott in der Lage, wunde Punkte in Elas Biografie freizulegen und damit auch sie zur Selbstreflexion zu bewegen, wodurch ein zeitweiser Rollentausch einsetzt.

Unterhaltsam und berührend

Schnell legt Ela die nüchterne Notation mittels Block und Bleistift zu den Akten, um dem depressiven Verhalten ihres vereinsamten Patienten ihre eigenen aufgestauten Emotionen entgegenzusetzen. Dadurch verwandelt sich die sinnbildliche Couch zeitweise in eine Anklagebank, auf welcher Gott seine alttestamentarische Strenge rechtfertigen muss. Längst ist es eine Therapie auf Augenhöhe, in welcher Elas Ehrfurcht vor der göttlichen Instanz erloschen ist. Sie bietet dem hohen Gast sogar an, ihn zu umarmen, fehlt es diesem doch offensichtlich an Liebe. Indizien dafür gibt es genug, denn der Schöpfer der Welt weiß zu verdrängen und zu prahlen. So lobt er sich für Erschaffungen wie die des Zebras und des Zwölffingerdarms. Der Allmächtige ist sogar in der Lage, in Tränen auszubrechen. Längst hat die Psychologin erkannt: Gott ist auch nur ein Mensch.

i Manchmal hilft eine einfache Umarmung, auch bei Gott (Jens-Peter Fiedler und Annika Woyda). Alexander Thieme-Garmann

Mit „Oh mein Gott“ hat Regisseur Gabriel Diaz ein unterhaltsames und berührendes Stück auf die Bühne des Theaters am Ehrenbreitstein gebracht. Annika Woyda als Ela und Jens-Peter Fiedler als Gott nehmen in der Multifunktionsküche der Psychologin ein Gefühlsbad nach dem anderen. Das dadurch erzeugte Spektrum an Handlungen reicht von der vorsichtigen Umarmung bis hin zum versuchten Totschlag. Gastschauspieler Fiedler ist die Figur des Herrn dieser Welt förmlich auf den Leib geschnitten. Zurechtgemacht als älterer Herr mit Hut und Trenchcoat – genauso stellt man sich Gott vor, wenn auch nicht so verzweifelt.

Werk von Anat Gov gilt als moderner Klassiker

Woyda gibt eine Ela, welche die Rolle der bloßen Zuhörerin schnell aufgibt, um die Sitzung mit der Behandlung ihrer eigenen Schicksalsschläge zu bereichern. Dank dieser Konstellation sind die Protagonisten in der Lage, dem Publikum in der Mikrowerkstatt eine reiche Palette menschlicher Gefühle wie Nächstenliebe, Verzweiflung und auch Hass zu präsentieren.

Das Werk der israelischen Autorin Anat Gov (1953–2012) wurde 2010 von der European Theatre Convention in die Liste der 120 besten zeitgenössischen europäischen Bühnenstücke aufgenommen.Weitere Aufführungstermine online unter www.theater-am-ehrenbreitstein.de