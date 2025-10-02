Aufenthaltsqualität steigern Görresplatz in Koblenz bekommt neue Sitzgelegenheiten 02.10.2025, 15:30 Uhr

i Am Görresplatz gibt es schon einige Bänke. Bürger haben allerdings bei der Stadtentwicklungsbeteiligung geäußert, dass sie sich mehr Sitzplätze wünschen. Alexej Zepik

Eine lebendige Koblenzer Innenstadt entsteht durch Menschen, die in ihr unterwegs sind, die dort wohnen und arbeiten, einkaufen, einkehren – und sich auf den Plätzen aufhalten. Um dies ohne Cafébesuch tun zu können, werden neue Sitzbänke aufgestellt.

Umsonst und draußen: Bald werden am Görresplatz in der Koblenzer Altstadt vier weitere Sitzbänke aufgestellt. Das hat unsere Redaktion im Gespräch mit Leerstandsmanagerin Chantal Oberst erfahren. „Wir möchten damit die Aufenthaltsqualität steigern und konsumfreie Sitzgelegenheiten schaffen“, sagt die 40-Jährige.







