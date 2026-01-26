Festakt zum 250. Geburtstag Görres schrieb mit spitzer Feder für die Freiheit Peter Karges 26.01.2026, 11:00 Uhr

i Das Porträt des Koblenzer Malers Josef Anton Settegast zeigt Joseph Görres. Es hängt als Dauerleihgabe des Katholischen Lesevereins im Mittelrhein-Museum. Mittelrhein-Museum

Inmitten Prominenter wie Peter Maffay, Guido Maria Kretschmer und Julius Weckauf spielte eine andere berühmte Persönlichkeit am Sonntag in Koblenz eine große Rolle: Der Publizist Joseph Görres wurde anlässlich seines 250. Geburtstags gewürdigt.

Er ist einer der größten Söhne der Stadt Koblenz: Joseph Görres. Im Rahmen der Festfeier des Katholischen Lesevereins Koblenz sprach nun Patrick Peters, der unlängst die Biografie „Joseph Görres – Mit spitzer Feder für die Freiheit“ verfasst hat, über den Publizisten, Gymnasial- und Hochschullehrer, der am 25.







