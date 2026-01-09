Koblenzer Schule weitet Profil Görres-Gymnasium bietet auch „normale“ Sprachenfolge Doris Schneider 09.01.2026, 13:00 Uhr

"Das Görres geht neue Wege" ist auf dem Plakat an der Schule zu lesen. Ab dem kommenden Sommer kann man hier auch Englisch als erste Fremdsprache nehmen.

Es war kein einfacher Weg bis dahin, aber ab dem kommenden Schuljahr stellt sich das Koblenzer Görres-Gymnasium breiter auf. Denn die Anmeldezahlen an dem bisher altsprachlichen Gymnasium waren rückläufig. Darauf reagieren Schule und Stadt.

Am Samstag ist Tag der offenen Tür am Koblenzer Görres-Gymnasium, und dann werden Eltern und Kinder über das neue Profil der Schule in der Altstadt informiert. Denn das ehemals altsprachliche Gymnasium hat sich entschieden, sich zu verändern.„Nach einem intensiven Diskussionsprozess stand am Ende eine sehr breite Mehrheit in der Schulgemeinschaft für diesen neuen Weg“, betont Ingo Schneider, Dezernent für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz.







