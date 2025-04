34 Abiturienten haben in einer Feierstunde in der Aula des Görres-Gymnasiums ihre Zeugnisse erhalten. Darüber hinaus gab es neben Abschiedsworten der Schulleiterin Ute Mittelberg noch Preise für besondere Leistungen für manch einen Schulabgänger.

In einer Feierstunde in der Aula des Görres-Gymnasiums in Koblenz haben 34 Abiturienten ihre Abiturzeugnisse aus den Händen von Schulleiterin Ute Mittelberg und Cordula Mauch, der Leiterin der Oberstufe, überreicht bekommen. In ihren Reden gingen Mittelberg und Studiendirektor Frank Feder auf das Abiturmotto „Abinopoly“ ein und gaben den Abiturienten gute Wünsche für ihren weiteren Lebensweg mit. Victoria Hoffmann, Johanna Iban, Lucia Klais und Luisa Marx schafften es, die Allgemeine Hochschulreife mit einem Schnitt von 1,0 abzulegen. Luca Böhler erzielte einen Schnitt von 1,2, es folgten Sebastian Mannheim, Nils Schuck und Marlene Stein mit der Abschlussnote 1,4.

Preise für herausragende Leistungen verliehen

Anne Terhorst wurde für ihren nachhaltigen Einsatz für die Schulgemeinschaft und für ihre Jahrgangsstufe mit dem Preis der Bildungsministerin Stefanie Hubig ausgezeichnet. Mit dem Preis der Schulleiterin für ihr schulisches Engagement wurden Solveig Aune, Cathrin Eichhorn, Sarah Hennecke, Victoria Hoffmann und Johanna Ibach geehrt. Der Fachpreis der deutschen physikalischen Gesellschaft sowie der Fachpreis in Mathematik ging an Luca Böhler. Für besondere Leistungen in Biologie wurde Lucia Klais ausgezeichnet, die ebenfalls den Fachpreis in Chemie verliehen bekam - zusammen mit Johanna Ilbach. Darüber hinaus wurden die beiden Abiturientinnen für herausragende Leistungen im Fach Latein und Griechisch mit dem Preis des Altphilologenverbands belohnt.

Luisa Marx konnte den Preis im Fach Gescichte erhalten, der Preis des Landesmusikrates Rheinland-Pfalz ging an Victoria Hoffmann für ihren Einsatz im Fach Musik. Die schulischen Musikpreise wiederum erhielten Solveig Aune und Cathrin Eichhorn übergeben. Mit dem MINT-Zertifikat wurden Luca Böhler, Cathrin Eichhorn, Victoria Hoffmann, Johanna Ibach und Lucia Klais bedacht. Cathrin Eichhorn erhielt den Preis des Deutschen Roten Kreuzes für ihren langjährigen Einsatz im Schulsanitätsdienst.

Die Abiturientinnen und Abiturienten

Matthias Alsbach (Koblenz), Katrin Anhäuser (Heiligenroth), Solveig Aune (Koblenz), Luca Böhler (Ochtendung), Mila Calligaro (Koblenz), Cathrin Eichhorn (Vallendar), Sophia Gounalakis (Spay), Katharina Guskov (Koblenz), Jule Harig (St. Sebastian), Sarah Hennecke (St. Sebastian), Victoria Hoffmann (Weitersburg), Raya Hosea (Ochtendung), Johanna Ibach (Koblenz), Ruben Kamara (Koblenz), Lucia Klais (Ochtendung), Elena Kordheli (Lahnstein), Nicolai Libermann (Koblenz), Sebastian Mannheim (Bassenheim), Hadisa Masqoodi (Ochtendung), Daniel Markowski (Koblenz), Luisa Marx (Vallendar), Sergio Milazzotto (Polch), Anna Mohrs (Koblenz), Ugen Nguyen (Koblenz), Hannah Okuh-Ekuma (Koblenz), Tamara Petrenova (Boppard), Melissa Scholz (Koblenz), Nils Schuck (Ochtendung), Nikolas Steffen (Mülheim-Kärlich), Marlene Stein (Urbar), Anne Terhorst (Koblenz), Sara Unkel (Kaltenengers), Emily Volk (Weißenthurm) und Ruohan Wu (Vallendar)