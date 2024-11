Koblenzer Weihnachtsmarkt Glühwein, Gesang und Geschenke 10.11.2024, 10:09 Uhr

i Am 22. November wird der Weihnachtsmarkt eröffnet. Sascha Ditscher

Alle Jahre wieder - und immer wieder schön: Viele Menschen mögen den Koblenzer Weihnachtsmarkt, der am Freitag, 22. November, öffnet. Längst ist er auch ein Magnet für Touristen, wie die Übernachtungszahlen in Hotels und Ferienwohnungen zeigen.

Zack, das Maßband wird abgerollt, ein kurzer Blick auf den Plan, den Marktorganisator Marco Koenitz in den Händen hält. Passt. Muss passen. Hat doch immer gepasst ... Auf den Plätzen in der Altstadt wird derzeit so etwas wie Tetris gespielt: Da muss der Mülleimer weg, damit der Imbisswagen hin kann, die Blumenampeln an den Laternen am Jesuitenplatz sind schon vor einer Woche abgehängt worden, um ein paar Zentimeter zu gewinnen.

