50. Bendorfer Weihnachtsmarkt Glühwein-Contest rund um den erleuchteten Kirchplatz Alexander Thieme-Garmann 07.12.2025, 15:00 Uhr

i Prächtig illuminiert präsentierte sich die Medarduskirche. Alexander Thieme-Garmann

Der 50. Bendorfer Weihnachtsmarkt bot eine Mischung aus musikalischen Auftritten, kulinarischen und handwerklichen Angeboten sowie einem Glühwein-Contest auf dem Kirchplatz. Im ruhigeren Atelierhof präsentierten lokale Künstler ihre Werke.

Der Chor der Medardus-Grundschule hatte die Bühne auf dem Bendorfer Kirchplatz als Erster in Beschlag genommen. Voller Inbrunst sangen die Kinder Weihnachtslieder, die zum Teil über das deutschsprachige Repertoire hinausgingen. Mit Hits wie „Jingle Bells“ oder „Feliz Navidad“ sorgten die Schüler schnell für Partystimmung bei den ersten Besuchern des 50.







