Reinigungsarbeiten in Koblenz : Glockenbergtunnel wird eine Nacht lang gesperrt
Für den Glockenbergtunnel im Zuge der B49 an der Pfaffendorfer Brücke steht Anfang April die jährliche Reinigung an. Dafür muss das Bauwerk eine Nacht lang voll gesperrt werden.
Für die jährlichen Reinigungsarbeiten im Glockenbergtunnel im Zuge der B49 an der Pfaffendorfer Brücke in Koblenz wird der Tunnel von Freitag, 10., auf Samstag, 11. April, von 20 Uhr bis 6 Uhr voll gesperrt. Die verunreinigten Wände sowie Beleuchtungseinrichtungen werden aus Verkehrssicherheitsgründen gesäubert.