Bahn kündigt Lärm und Staub an Gleisarbeiten im Bereich des Hauptbahnhofs Koblenz 18.10.2025, 13:00 Uhr

i Im Bereich des Hauptbahnhofs Koblenz stehen im Oktober Gleisarbeiten an. Sebastian Gollnow/dpa

Die Bahn investiert in ihre Bahnanlagen in Koblenz, im Oktober stehen Bauarbeiten im Bereich des Hauptbahnhofs an, von denen einige Anwohner vermutlich hören werden.

Es könnte laut werden: Die Deutsche Bahn hat Anwohner rund um den Hauptbahnhof in Koblenz darüber informiert, dass ab Montag, 20. Oktober, Gleise erneuert werden. Sechs Tage lang ist daher mit Staub- und Lärmbelästigung zu rechnen, heißt es.Das Schreiben zu den Bauarbeiten an den Bahnanlagen wurde Anwohnerinnen und Anwohnern in den vergangenen Tagen in ihre Briefkästen gesteckt.







