Glascontainer in Koblenz quellen über

Die Glascontainer in Koblenz quellen über, an vielen Standorten stehen Flaschen daneben. Warum wird hier nicht rechtzeitig geleert?

An vielen Standorten sind die Glascontainer in Koblenz übervoll, Flaschen sind daneben abgestellt. Aus vielen Stadtteilen werden volle Glascontainer gemeldet, so Stadt-Pressesprecher Thomas Knaak auf Anfrage unserer Zeitung. „Die Leerung der Glascontainer ist keine städtische Angelegenheit, sondern erfolgt über das Duale System“, berichtet er. „Von dort werden die Leistungen ausgeschrieben und vergeben.“

Möglicherweise spielen die Feiertage eine Rolle, dass die Container nicht geleert wurden – aber eigentlich darf das nicht relevant sein: Das in Koblenz tätige Unternehmen sei „vertraglich zur bedarfsgerechten Leerung verpflichtet“, berichtet Knaak weiter.

Flaschen daneben zu stellen, ist nicht erlaubt

„Die Kollegen des Koblenzer Servicebetriebs, die die Standplätze bestimmen und reinigen, haben heute Kontakt mit dem Unternehmen gehabt, und dieses hat zugesichert, dass die Behälter umgehend geleert werden.“ Bis dahin müssen die Menschen ihren Müll wieder mitnehmen: Flaschen einfach neben die Container zu stellen, ist nicht erlaubt.