Mit zwei eindrucksvollen Veranstaltungen, die Tradition und Moderne miteinander vereinten, hat die Integrierte Gesamtschule Koblenz ihr Abiturjahr verabschiedet. Am Vorabend der Verleihung der Abschlusszeugnisse fand in der Jugendkirche X-Ground ein stimmungsvoller Abiturgottesdienst statt. Pastoralreferent Ralph Schneider-Eichhorn begrüßte Abiturienten, Eltern und Kollegium und eröffnete den Abend unter dem Motto „Level up“.

Gemeinsam mit den Kollegen Thosten Garske und Sebastian Radermacher sowie den Schülern der Religionskurse der Stufe 13 wurde der Gottesdienst zu einem besonderen Erlebnis. Musikalisch untermalt wurde das Programm am Klavier von Tom Neuhaus aus der Stufe 10, unterstützt durch die Musikkollegin Lioba Wilberg und die beeindruckende Stimme von Stella Macauda, die mit ihrem Vortrag des Liedes „Diamonds“ für zusätzliche emotionale Momente sorgte.

Festlicher Abend im Lahnsteiner Hotel Wyndham

Der festliche Abend setzte sich am folgenden Freitag im Lahnsteiner Hotel Wyndham Garden fort. Der Einmarsch der Abiturienten – ganz im Stil des Wiener Opernballs – verlieh der Veranstaltung einen würdigen Rahmen. Zu Beginn verzauberten tanzende Schüler mit einem Walzer. Moderiert wurde der Abend von Sophie Schmidt, Jacqueline Frazzetto und Markus Hauswirth, die das abwechslungsreiche Programm souverän leiteten.

In einer bewegenden Ansprache gratulierte Direktor Axel Brott nicht nur den frischgebackenen Abiturienten, sondern auch deren Eltern sowie den Stammkursleitungen Antje Schönbach, Linda Niggl, Christiane Arndt und Oliver Düring. Unter dem Motto „Achtung Freiheit“ griff er humorvoll das Leitthema des Abiturjahrgangs „Abigamer – 13 Jahre durchgezockt“ auf und gab den Anwesenden einen kleinen Einblick in die Welt der Gamersprache: „Bugs, Health points, Free to play – die Welt ist eure Manege, bespielt sie erfolgreich.“

Einer fehlte nicht einen Schultag in der Oberstufe

Auch die Ehrungen kamen nicht zu kurz: MSS-Leiter Lars Götzler ehrte besondere Leistungen in den Fächern. So wurde Maximilian Günther für Mathematik und Physik, Kimi Maluschek und Daniel Bershauer für Chemie, Ella Kunde für Biologie, Nasem Hamama für Informatik und Lynn Hawley im Bereich Bildende Kunst ausgezeichnet. Den besten Abiturabschluss mit einem Durchschnitt von 1,3 erzielte Finn Joachim. Und wenn man es schafft, keinen einzigen Fehltag in der Oberstufe zu haben, dann ist das heute nicht nur etwas ganz Außergewöhnliches, sondern der Schule auch einen Preis wert, den Marlon Eickers erhielt. Ein weiterer besonderer Moment war die Preisverleihung der Ministerin für Bildung: Schulleiter Axel Brott überreichte Adisa Dzaferi den Preis für ihre vorbildliche Haltung und ihren beispielhaften Einsatz in der Schulgemeinschaft.

Im Anschluss folgte die emotionale Übergabe der Abiturzeugnisse durch die Stammkursleitungen an 52 Absolventinnen und Absolventen – ein stolzer Moment, der auch dadurch gekrönt wurde, dass alle Schüler der Stufe 13 bestanden haben. Die Schüler selbst ließen den Abend mit einer bewegenden Rede enden, in der Maya Schmitz und Adisa Dzaferi an die Anfänge ihrer Schulzeit in der Stufe 5 erinnerten und Lehrkräfte sowie Eltern für deren unermüdliche Unterstützung dankten.

Reichlich Schauwerte im inoffiziellen Teil des Abends

Den inoffiziellen Teil der Feier krönten kreative Einlagen: Die Stammkursleitungen traten in Kostümen als Super Mario, Luigi und Prinzessin Peach in einem mitreißenden Super-Mario-Kart-Rennen gegeneinander an, während der DS-Kurs unterhaltsame Einblicke in den Schulalltag und die Eigenheiten ihrer Fachlehrer präsentierte. Den spektakulären Abschluss bildeten eine energiegeladene Tanzeinlage des Sport-Leistungskurses, der den Walzer aus der Eröffnungszeremonie aufgriff, sowie der Auftritt des Männerballetts der Abiturienten.

Die Abiturientinnen und Abiturienten:

Badr Adekunle (Koblenz), Sanawar Ahmad (Koblenz), Daniel Bershauer (Koblenz), Amina Boukhalfa (Koblenz), Negjmie Cukic (Oberfell), Kankana Dey (Koblenz), Isa Dogru (Koblenz), Jan Dötsch (Koblenz), Babette Dumont (Ochtendung), Adisa Dzaferi (Nauort), Marlon Eickers (Kaltenengers), Ben Franzen (Gevenich), Jacqueline Frazzetto (Koblenz), Vivian Geissen (Koblenz), Maximilian Günther (Koblenz), Carolin Hain (Koblenz), Nasem Hamama (Vallendar), Markus Hauswirth (Ochtendung), Lynn Hawley (Koblenz), Marlene Hürter (Andernach), Sufwan Iqbal (Koblenz), Daniel Ivanov (Koblenz), Melani Jakobi (Kettig), Sarah Janik (Koblenz), Finn Joachim (Koblenz), Lucio Karwecki (Koblenz), Anton Kaufmann (Koblenz), Emily Klein (Koblenz), Ella Kunde (Lonnig), Stella Macauda (Koblenz), Kimi Maluschek (Koblenz), Julius Mandler-Schappert (Koblenz), Elisabeth Moeller (Mayen), Renas Muhamed (Koblenz), Thanh Hai Nguyen (Urmitz), Christian Nispel (Koblenz), Max Pflugmacher (Koblenz), Isabel Pozygun (Mülheim-Kärlich), Noah Pulvermacher (Koblenz), Yannick Rath (Koblenz), Jamie Risch (Urmitz), Finja Sailer (Mülheim-Kärlich), Emirhan Satar (Koblenz), David Schlaudt (Koblenz), Kjara Schmerbauch (Koblenz), Sophie Schmidt (Koblenz), Maya Schmitz (Koblenz), Zoe Schott (Rüber), Kevin Strotzer (Löf), Tyron Vallendar (Koblenz), Lena Weldert (Lahnstein), Till Wiesenthal (Koblenz)