Theater am Ehrenbreitstein
Glamour der 1920er-Jahre kommt in Koblenz auf die Bühne
Das Theater am Ehrenbreitstein bringt „Der große Gatsby“ auf die Bühne. In dem Stück treffen Gatsby (Michael Schneider; von link
Das Theater am Ehrenbreitstein bringt „Der große Gatsby“ auf die Bühne. In dem Stück treffen Gatsby (Michael Schneider; von links), Daisy (Annika Woyda) und Nick (Luca Schmitz) bei rauschenden Bällen auf Long Island aufeinander.
Alexander Thieme-Garmann

Das Theater am Ehrenbreitstein startet mit einem Klassiker der Weltliteratur in die neue Saison. Drei Darsteller bringen den Roman „Der große Gatsby“ auf die Bühne – dekadente Partys und glamouröse Outfits inklusive.

Lesezeit 2 Minuten
Mit einer eigenen Bühnenfassung von „Der große Gatsby“ im Rahmen des Kultursommers 2026 eröffnet das Theater am Ehrenbreitstein die neue Saison. Das Dreipersonen-Stück nach dem Roman von F. Scott Fitzgerald spielt in den 1920er-Jahren. Die „Roaring Twenties“ kehren auch auf Long Island ein, dem Schauplatz des Geschehens.
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