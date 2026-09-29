Theater am Ehrenbreitstein Glamour der 1920er-Jahre kommt in Koblenz auf die Bühne Alexander Thieme-Garmann 29.09.2026, 11:22 Uhr

i Das Theater am Ehrenbreitstein bringt „Der große Gatsby“ auf die Bühne. In dem Stück treffen Gatsby (Michael Schneider; von links), Daisy (Annika Woyda) und Nick (Luca Schmitz) bei rauschenden Bällen auf Long Island aufeinander. Alexander Thieme-Garmann

Das Theater am Ehrenbreitstein startet mit einem Klassiker der Weltliteratur in die neue Saison. Drei Darsteller bringen den Roman „Der große Gatsby“ auf die Bühne – dekadente Partys und glamouröse Outfits inklusive.

Mit einer eigenen Bühnenfassung von „Der große Gatsby“ im Rahmen des Kultursommers 2026 eröffnet das Theater am Ehrenbreitstein die neue Saison. Das Dreipersonen-Stück nach dem Roman von F. Scott Fitzgerald spielt in den 1920er-Jahren. Die „Roaring Twenties“ kehren auch auf Long Island ein, dem Schauplatz des Geschehens.







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