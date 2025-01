Verkehrsunfall bei Waldesch Glätte und Schnee: Auto rutscht in Leitplanke 02.01.2025, 17:05 Uhr

i Auf der B 327 rutschte ein Pkw am Donnerstagmorgen zwischen Koblenz und Waldesch bei Schnee aus einer Kuve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der Leitplanke. Lino Mirgeler. dpa

Ein Pkw-Fahrer geriet am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 327 zwischen Koblenz und Waldesch bei Schnee ins Rutschen. Der Versuch, gegenzulenken, scheiterte. Es entstand ein Sachschaden.

Auf der Bundesstraße 327 kam es zwischen Koblenz und Waldesch am Donnerstagmorgen, 2. Januar, zu einem witterungsbedingten Verkehrsunfall. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz mitteilt, sei ein Pkw-Fahrer, der von Koblenz in Richtung Waldesch unterwegs war, wegen des Schnees in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten.

