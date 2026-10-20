Die Krankenhausreform nimmt Gestalt an: Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein erhält 38 von 41 beantragten Leistungsgruppen. Gegen drei Ablehnungen will das GKM vorgehen. Andere Koblenzer Kliniken zeigen sich mit den Entscheidungen zufrieden.
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Die Krankenhausreform nimmt auch in Koblenz konkrete Formen an. Die Frist für Widersprüche gegen die vom Land Rheinland-Pfalz zugewiesenen Leistungsgruppen ist Anfang Oktober abgelaufen. Während sich das Bundeswehrzentralkrankenhaus und das Katholische Klinikum Koblenz-Montabaur mit den Entscheidungen zufrieden zeigen, will das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) gegen die Ablehnung von drei Leistungsgruppen vorgehen.