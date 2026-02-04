Die Gesellschafterversammlung des GKM hat die Schließung des Heilig-Geist-Krankenhauses in Boppard beschlossen – zumindest, wenn Verhandlungen mit der Stadt Boppard bis zum 2. März keine Einigung bringen.
Am Dienstagabend beschloss die Gesellschafterversammlung des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM) die Schließung des Heilig-Geist-Krankenhauses in Boppard zum 30. September dieses Jahres. Ein Vorbehalt wurde dabei jedoch ausdrücklich offen gehalten: „Sollte die Stadt Boppard bis zum 2.