Schließung im September?
GKM-Gesellschafter bereit zu Verhandlungen mit Boppard
Das Heilig-Geist-Krankenhaus in Boppard ist ein Standort des Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM).
Philipp Lauer

Die Gesellschafterversammlung des GKM hat die Schließung des Heilig-Geist-Krankenhauses in Boppard beschlossen – zumindest, wenn Verhandlungen mit der Stadt Boppard bis zum 2. März keine Einigung bringen.

Am Dienstagabend beschloss die Gesellschafterversammlung des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM) die Schließung des Heilig-Geist-Krankenhauses in Boppard zum 30. September dieses Jahres. Ein Vorbehalt wurde dabei jedoch ausdrücklich offen gehalten: „Sollte die Stadt Boppard bis zum 2.

