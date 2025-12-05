Klinikverbund Mittelrhein GKM: Debatte um die Regioklinik geht erst richtig los Peter Meuer 05.12.2025, 13:47 Uhr

i Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, hier der Kemperhof in Koblenz: Um die Zukunft des Klinikverbundes mit seinen aktuell fünf Standorten wird heftig gerungen. Kevin Rühle

Der Minister war kürzlich zur Kompromissfindung da, weißen Rauch suchte man aber vergebens. Die GKM-Gesellschafter in Koblenz beharren darauf: Wenn das Heilig-Geist-Krankenhaus in Boppard gerettet werden soll, sei der Rhein-Hunsrück-Kreis am Zug.

Gut zwei Wochen ist es her. Da war Clemens Hoch nach Koblenz gereist, um über das Heilig-Geist-Krankenhaus in Boppard und seine Rettung zu sprechen. Der Landesgesundheitsminister machte den Bopparder Standort des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM) damit zur Chefsache.







