Das Gesellschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) soll einen Aufsichtsrat erhalten. Wie sich dieser zusammensetzt und welche Befugnisse und Aufgaben dieser hat, das haben zuerst der Stadtrat Koblenz und dann einige Tage später der Kreistag Mayen-Koblenz (MYK) in ihren Sitzungen Ende Juni beschlossen.

Die Diskussionen um die Änderungen fanden jeweils in nicht öffentlichen Teilen der Sitzungen statt. Im Stadtrat diskutierte man lange – im Kreistag dagegen nur knapp eine Stunde. Da auf der Sitzung des Kreistages noch Änderungen am Vertrag vorgenommen wurden, muss der Text mindestens noch einmal besprochen werden. „Letztendlich muss es als Ergebnis einen Beschluss beider Kommunen zum gleichen Inhalt geben“, heißt es vonseiten des Kreises auf Nachfrage unserer Zeitung.

Warum wird ein Aufsichtsrat eingeführt, und welche Aufgaben hat er?

Die Einrichtung eines Aufsichtsrates war eine nachdrückliche Forderung der Kreditinstitute. „Sie haben klar einen Aufsichtsrat mit zusätzlicher externer Fachkompetenz gewünscht“, sagte MYK-Landrat Marko Boos (SPD). Der neue Aufsichtsrat „hat die Geschäftsführung zu überwachen“, heißt es im zuletzt vom Kreistag angepassten Gesellschaftervertrag. Weiter soll der Aufsichtsrat die Geschäftsführung „bei der Erfüllung der Geschäftsaufgaben und bei der Erreichung des Gesellschaftszweckes“ unterstützen.

Wer sitzt im Aufsichtsrat?

Je drei Sitze im Aufsichtsrat werden von Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Koblenz und des Landkreises MYK besetzt. Dabei ist jeweils einer davon für den Oberbürgermeister der Stadt und für den Landrat des Kreises vorgesehen. Die restlichen zwei Sitze für Stadt und Landkreis werden per Wahl in den Gremien (Stadtrat und Kreistag) vergeben. Für den Kreis wurden Maximilian Mumm (SPD) und Torsten Welling (CDU) gewählt. Vertreten wird Mumm durch Dirk Meid (SPD) und Welling durch Jens Firmenich (CDU). Vonseiten der Stadt wurden Ernst Knopp (CDU) und Ulrich Kleemann (Grüne) gewählt. Vertreten wird Knopp von Stephan Otto (CDU) und Kleemann durch Kim Theisen (Grüne).

Weitere drei externe Mitglieder des Aufsichtsrates werden von Stadtrat und Kreistag vorgeschlagen und schlussendlich von der Gesellschafterversammlung bestimmt. Hierbei sollen Menschen mit Expertise eingebunden werden: Zwei Mitglieder sollen über „Branchen-Know-how sowie umfassende betriebswissenschaftliche und kaufmännische Kenntnisse auf den Geschäftsfeldern der Gesellschaft“ verfügen, heißt im angepassten Gesellschaftervertrag. Außerdem soll ein Volljurist beziehungsweise eine Volljuristin mit Erfahrungen im Healthcare-Bereich als Mitglied bestellt werden. Weiterhin sollen aus der Arbeitnehmervertretung zwei Mitglieder entsendet werden. Auch die Stiftungsgesellschafter entsenden ein Mitglied.

Wo sind die Unterschiede im Kreis und in der Stadt?

Laut Kreistagsverwaltung wurden die meisten Änderungswünsche aus dem Stadtrat übernommen. An zwei Stellen herrscht aber noch Uneinigkeit: So heißt es in der jüngsten Vertragsfassung etwa, dass die Mitglieder aus der Arbeitnehmervertretung zwar Rederecht, aber kein Stimm- oder Antragsrecht haben sollen. Auf der Stadtratssitzung habe man diesen Satz gestrichen, so die Stadt. Laut Stadtratsbeschluss wurde eine Klausel, die die Erstattung der Umsatzsteuer bei der Aufwandsentschädigung der Aufsichtsratmitglieder ermöglicht, gestrichen. In der Neufassung des Vertrags nach der Kreistagssitzung findet sich diese aber noch im Dokument. Auch soll laut Stadt eingefügt worden sein, dass es für Beauftragung und Vergütung eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung bedarf. In der aktuellen Version des Kreises findet man diese Stelle nicht.