Prunksitzung in Koblenz GKKG bietet ganz gruußes Kino in der Rhein-Mosel-Halle Alexander Thieme-Garmann 25.01.2026, 14:26 Uhr

i Die Tanzgarden der GKKG begeistern das Publikum mit ihrer choreografischen Performance bei der Gruußen Prunksitzung. Alexej Zepik

Die Prunksitzung der Großen Koblenzer Karnevalsgesellschaft ist jedes Jahr aufs Neue ein Höhepunkt in der fünften Jahreszeit. Und sie wurde auch diesmal den „gruußen“ Erwartungen gerecht.

Tollitäten beim Bier-Tasting, ein Akzent, der die Dolmetscherin fast aus der Bahn wirft und ein US-Präsident, der Büttenredner zuverlässig mit Material versorgt: Unter den Klängen der Musikalischen Spielvereinigung Güls und Lay eröffneten Präsident Hubertus Kleppel und Christoph Alsbach, Vizepräsident der Großen Koblenzer Karnevalsgesellschaft 1847, eine Gruuße Prunksitzung in der Rhein-Mosel-Halle, die in all ihren Facetten zu überzeugen ...







Artikel teilen

Artikel teilen