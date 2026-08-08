Niedrigwasser im Rhein
Gilles-Schiffe kommen aktuell nicht mehr nach Vallendar
Die Steganlage des Yacht-Clubs-Vallendar liegt trocken. Damit die Boote nicht auf dem felsigen Untergrund aufkommen, wurden sie
Die Steganlage des Yacht-Clubs-Vallendar liegt trocken. Damit die Boote nicht auf dem felsigen Untergrund aufkommen, wurden sie an andere Häfen oder Anlegestellen verlegt.
Kim Fauss

Entlang des Rheins liegen wegen des Niedrigwassers ganze Häfen und Steganlagen trocken. Welche Maßnahmen die Mitglieder des Vallendarer Yacht-Clubs getroffen haben und wie der Personenschifffahrtsbetrieb Gilles mit der Situation umgeht. 

Lesezeit 2 Minuten
Nicht nur im Hafen Ehrenbreitstein liegen die Sportboote wegen des Niedrigwassers im Rhein auf dem Trockenen. Wer dieser Tage am Hafen Vallendar vorbeigeschlendert ist, hat dort ein ähnliches Bild vorfinden können. Auch hier fehlt es den Sportbooten vom Yacht-Club-Vallendar an Wasser unterm Rumpf, wie der Vorsitzende Thomas Stephan auf Nachfrage unserer Redaktion erzählt.
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