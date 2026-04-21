Investorensuche bei Rhenser Gibt es Interessenten für die Biermarke Koblenzer? Eva Hornauer 21.04.2026, 14:25 Uhr

i Ob Pils, Helles Bräu oder Radler naturtrüb: Die Rechte an den Koblenzer Biermarken gehören dem Rhenser Mineralbrunnen – zumindest noch. Das Unternehmen sucht nach Beantragung eines Insolvenzverfahrens nach Investoren. und hat hierzu auch schon Rückmeldungen erhalten, auch was das Bier angeht. Kim Fauss

Der Rhenser Mineralbrunnen sucht im Zuge des vorläufigen Insolvenzverfahrens nach Investoren. Rückmeldungen dazu hat das Unternehmen schon erhalten – auch was die Koblenzer Biermarken betrifft.

Der Rhenser Mineralbrunnen sucht derzeit Investoren, das war Ende März bekannt geworden. Nur wenige Wochen vorher erklärte das Unternehmen in einer Pressemitteilung, dass es einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht gestellt hatte. Gegenüber unserer Redaktion erklärte der vorläufige Insolvenzverwalter Alexander Jüchser von der Kanzlei Lieser Rechtsanwälte, dass sich im Zuge der Investorensuche schon rund ein Dutzend Interessenten gemeldet hätten.







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