Der Rhenser Mineralbrunnen sucht im Zuge des vorläufigen Insolvenzverfahrens nach Investoren. Rückmeldungen dazu hat das Unternehmen schon erhalten – auch was die Koblenzer Biermarken betrifft.
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Der Rhenser Mineralbrunnen sucht derzeit Investoren, das war Ende März bekannt geworden. Nur wenige Wochen vorher erklärte das Unternehmen in einer Pressemitteilung, dass es einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht gestellt hatte. Gegenüber unserer Redaktion erklärte der vorläufige Insolvenzverwalter Alexander Jüchser von der Kanzlei Lieser Rechtsanwälte, dass sich im Zuge der Investorensuche schon rund ein Dutzend Interessenten gemeldet hätten.